Киев забыл про обещанные вернувшимся в страну по обмену украинцам квартиры и пособия

Киев, 24 февраля. Вернувшиеся в страну в рамках обмена удерживаемыми лицами украинцы так и не получили обещанные киевскими властями квартиры и пособия, об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Журналист напомнил, что два месяца назад вернувшихся из Донбасса украинцев в Киеве встречали очень помпезно и даже пообещали квартиры и компенсации в 100 тысяч гривен.

«Теперь офис президента проявляет полное равнодушие к судьбе освобожденных людей, появились новые инфоповоды», ― написал Бутусов в Facebook.

По его словам, многим вернувшимся на Украине негде жить и работать. При этом президент страны Владимир Зеленский «умилительно» решает проблему украинки, которая не может эвакуироваться из Китая из-за собаки.

«Это очень умилительно, что президента так живо волнует судьба украинки из Уханя и ее собачки, конечно, им надо помочь», ― с сарказмом добавил журналист.

Украинка Анастасия Зинченко не может покинуть Ухань, где произошла вспышка коронавируса, из-за того, что ее собаку не выпускают без необходимых документов. Зеленский лично позвонил украинке и пообещал помочь эвакуироваться.

Напомним, предыдущий этап обмена удерживаемыми лицами между Киевом и Донбассом состоялся 29 декабря под Горловкой. На Украину вернулись 76 человек, в Донбасс — 124 человека. Двое удерживаемых отказались возвращаться на Украину.