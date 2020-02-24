Лавров прокомментировал ответные удары по террористам в Идлибе

Москва, 24 февраля. Ничего неожиданного в том, что наносились удары по террористам в Идлибе, не было, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что военные Турции, «которые работают на земле, все прекрасно видят и понимают». По словам министра, они также должны понимать, что борьба в идлибской зоне деэскалации ведется с террористами.

«Никто никогда не договаривался в рамках достигнутых соглашений между президентами РФ и Турции, что по террористам не будут наноситься ответные удары в случае, если они будут действовать так, как они стали действовать», — подчеркнул Лавров в комментарии ТАСС.

Однако сейчас, по мнению Лаврова, зона деэскалации превращается в зону эскалации, потому что «оттуда бандиты, которые ни от кого отмежеваться не хотели, наносили удары по объектам за пределами зоны».

Он также напомнил, что террористы много раз атаковали позиции российских войск и позиции сирийских войск, гражданские объекты с той точки, где развернуты наблюдательные посты Турции.

Как сообщалось ранее, 20 февраля в сирийском Идлибе боевики при поддержке Анкары попытались осуществить прорыв позиций Сирийской арабской армии и захватить город Найраб. В атаке на правительственную армию незаконным вооруженным формированиям помогали турецкие военные, однако город им отбить не удалось. Сохранить контроль над населенным пунктом и избежать высоких потерь сирийцам помогли ВКС РФ.