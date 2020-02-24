Украина закрепит курс на вступление в НАТО в новой военной стратегии

Киев, 24 февраля. Курс на вступление в НАТО будет закреплен в новой военной стратегии Украины. Об этом заявил глава директората по вопросам национальной безопасности и обороны офиса президента Украины Иван Апаршин.

По его словам, в ближайшее время будет подготовлен новый президентский указ о «Стратегии национальной безопасности и обороны». В документе будет закреплен курс Украины на вступление в НАТО.

«В течение двух-трех месяцев будет военная стратегия Украины. Там также будет прямая норма о вступлении Украины в НАТО», — пояснил Апаршин.

Он также добавил, что в настоящее время офис президента Украины совместно с Генеральным штабом ВСУ работают над внедрением системы управления войсками по стандартам НАТО.

Напомним, в 2014 году после государственного переворота в Киеве Верховная рада приняла закон об отмене внеблокового статуса Украины. Кроме того, украинский парламент законодательно закрепил планы Киева по вступлению в НАТО. При этом бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен неоднократно заявлял, что вступление Украины в альянс требует выполнения огромного количества критериев, на реализацию которых уйдет порядка 20 лет.

В феврале 2019 года специальный представитель госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что в НАТО нет единого мнения относительно членства Украины. По его словам, вступление Украины в НАТО требует от украинских властей больших усилий.