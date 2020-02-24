Лавров сообщил о готовящихся консультациях РФ и Турции по Идлибу

Москва, 24 февраля. Россия и Турция проведут новую серию консультаций по ситуации в сирийской провинции Идлиб, сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Сейчас готовится очередная серия консультаций, которая, мы надеемся, сможет вывести нас на договоренность о том, как добиться того, чтобы это действительно была зона деэскалации и чтобы там не хозяйничали террористы», — заявил Лавров на пресс-конференции.

Глава МИД РФ подчеркнул, что российские и турецкие военные понимают, что борьба в зоне деэскалации ведется с террористами. Кроме того, Лавров прокомментировал заявление США о возможности наладить диалог с боевиками террористической организацией «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещена в РФ) под Идлибом.

Ситуация в Идлибе резко обострилась в начале февраля. Террористы запрещенных группировок усилили свои атаки после того, как военные РФ и Турции предприняли очередную попытку ввести режим тишины. При этом несмотря на свои обязательства в рамках международных соглашений, Анкара оказывает поддержку боевикам в Идлибе, тем самым еще больше способствуя эскалации обстановки.

Накануне Кремль прокомментировал ситуацию в Идлибе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал воздержаться от излишне негативных прогнозов касательно отношений России и Турции из-за резко обострившейся ситуации в сирийской провинции Идлиб.

1 Организация запрещена на территории РФ.