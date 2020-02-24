Сирийская армия освободила пять поселков на юге Идлиба



Дамаск, 24 февраля. Бойцы 25-й специальной дивизии (бывший спецназ «Силы Тигра») Сирийской арабской армии 24 февраля продолжили наступление в рамках операции «Заря в Идлибе».

На этот раз бои развернулись на юге провинции. В результате наступления были освобождены поселки Аш-Шейх Дамис, Кафр Саджна, Ракайя Саджна, Аш-Шейх Мустафа, Ан-Накир. Все они расположены западнее населенного пункта Хиш.

Напомним, ситуация в сирийском Идлибе обострилась после многочисленных провокационных атак со стороны боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам», «Джебхат аль Ватания лил Тахрир» и других союзных им формирований на позиции САА.

Из-за многочисленных нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков Сирийская Арабская Армия 16 января была вынуждена возобновить военную операцию «Заря в Идлибе». Подразделения САА начали наступление сразу по двум фронтам – на юге провинции Идлиб и в западных пригородах Алеппо.

Успешное продвижение САА в Идлибе бьет по амбициям Эрдогана, его желанию участвовать в обсуждении судьбы Сирии, а также иметь какое-то влияние на Ближнем Востоке. Именно поэтому Турция пытается всеми силами сохранить присутствие подконтрольных ей группировок в САР.