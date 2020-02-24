Maruv жестко ответила украинцам, возмущенным ее поздравлениями с 23 Февраля

Москва, 24 февраля. Украинская певица Мaruv отреагировала на разгорающийся скандал из-за того, что она поздравила мужчин с Днем защитника Отечества.

Накануне певица опубликовала в Instagram пост-поздравление с 23 Февраля. Запись вызвала неоднозначную реакцию у пользователей Сети.

«Праздников не бывает мало, так что с праздником дорогие мужчины», ― написала исполнительница.

Некоторые подписчики певицы напомнили, что на Украине такой праздник не отмечается.

«На Украине такой праздник не празднуют!» ― возмутилась polina__star___.

Певица не прошла мимо разгорающегося в комментариях «срача» и остудила пыл провокаторов. Maruv записала видеообращение к поклонникам, в котором объяснила, почему поздравила мужчин с 23 Февраля. При этом певица не поскупилась на ненормативную лексику.

«Боже, у меня опять разгорелся срач в комментариях — за то, что я поздравила мужчин с 23 февраля. У меня папа служил, дедушка служил в советской армии. Хочу ― и поздравляю», ― заявила певица.

Исполнительница добавила, что поздравит украинских мужчин с Днем защитника Украины 14 октября.

Maruv не только известная на Украине и за ее пределами певица, но также продюсер, композитор и поэтесса. Весной прошлого года состоялся первый в карьере артистки сольный концерт в московском концертном зале «Известия Hall», она спустя несколько дней выступила еще и в Санкт-Петербурге. А в декабре вокалист украинской националистической рок-группы «Широкий Лан» Святослав Бойко обвинил певицу «в измене родине».