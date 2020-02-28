Великий пост 2020: правила и запреты, календарь питания по дням, кого освобождают от поста

После окончания развеселой Масленицы для православных христиан наступает Великий пост, строгие правила которого помогают верующим очиститься душевно и телесно, чтобы быть готовыми встретить воскресшего Христа. Великий пост, самый длительный и строгий в христианстве, предваряет главный праздник христиан — Светлую Пасху Христову (Светлое Христово Воскресение).

Когда в 2020 году начинается и заканчивается Великий пост

Даты начала и окончания Великого поста зависят от времени наступления Пасхи, которая для христиан, живущих по юлианскому календарю (которого придерживается и Русская православная церковь), в 2020 году наступает 19 апреля.

Великий пост длится 49 дней (шесть седмиц и Страстная седмица), поэтому его начало в 2020 году приходится на понедельник, 2 марта. Окончание Великого поста — в субботу, 18 апреля, в канун Пасхи.

История Великого поста

Очищение себя посредством поста, чтобы быть достойным радости наступления Пасхи, — это основной смысл ограничений, которые сознательно и добровольно накладывают на себя верующие. Но сам весенний пост имеет очень древние, еще дохристианские корни. Ограничение на употребление мяса в голодное весеннее время было основой выживания земледельческих народов, строгие табу помогали сохранить стада, а значит, выжить. Такие ограничения были приняты среди славян, поэтому христианская идея строгого Великого поста оказалась близка и понятна жителям Руси.

Правила и запреты Великого поста

Правила Великого поста предусматривают, в первую очередь, духовную подготовку к Пасхе. Это касается не только ограничений в питании, но и строгости в соблюдении моральных норм. Неотъемлемая часть поста — молитвы, дела милосердия, отказ от веселья и развлечений, отказ от злых мыслей и слов, а также от всего, что нарушает подготовку верующего к главному христианскому празднику.

Запреты Великого поста — продолжение правил и предписаний. Верующие на все время поста полностью отказываются от мясных и молочных блюд, а также яиц, и серьезно ограничивают себя в других продуктах. Супругам рекомендован отказ от физической близости. Порицаются мирские развлечения, к которым можно отнести бездумное проведение времени в Интернете, походы в кино и театр на комедии и т. д.

Разрешено посещение концертов духовной музыки, чтение богоугодных книг, использование Интернета для работы или для благих дел.

Что можно есть

Помимо запрета на мясное, молочное и яйца, в Великий пост есть и другие пищевые ограничения. Не рекомендуется есть то, что, будучи формально постным, имитирует запрещенные продукты, поскольку это извращает смысл поста как добровольного и сознательного самоограничения.

В Великий пост под запретом также рыба, ее можно есть всего три раза за все 49 великопостных дней. Это праздник Благовещения, который всегда отмечается 7 апреля, а также Лазарева суббота (в этот день принято есть рыбную икру, но рыба и морепродукты также разрешены) и Вербное воскресенье (11 и 12 апреля). В эти три дня взрослым верующим разрешено выпить немного вина.

Важно помнить, особенно тем, кто постится в первый раз, что ограничения Великого поста — это не диета и не методика похудания. Пост — это маленький духовный подвиг христианина, поэтому без осознания сути ограничений, без молитвы и соответствующего настроя пост «не засчитывается».

Календарь питания в Великий пост

Календарь питания по дням в Великий пост 2020 года представлен в инфографике Федерального агентства новостей.

Самыми строгими являются первая и Страстная недели Великого поста. В первую неделю поста в понедельник рекомендован полный отказ от пищи (по самым строгим монастырским правилам такие же ограничения действуют и в первый четверг). В среду и пятницу рекомендовано сухоядение — холодная сырая пища без масла; в субботу и воскресенье разрешены горячая пища с растительным маслом. По более мягкому варианту поста в субботу и воскресенье разрешено вино, по более строгому — вино разрешается только в воскресенье.

Со второй по шестую недели Великого поста в понедельник, среду и пятницу рекомендовано сухоядение; во вторник и четверг разрешена горячая пища без масла. В субботу и воскресенье разрешена горячая постная пища с растительным маслом, а также вино (по более строгим правилам вино можно только в воскресенье).

В Благовещение 7 апреля возможны праздничные послабления: горячая постная пища с растительным маслом, рыба, морепродукты и вино.

В Лазареву субботу (11 апреля) разрешается горячая постная пища с растительным маслом, а также рыбная икра (рыба и морепродукты) и вино.

В Вербное воскресенье 12 апреля разрешается горячая постная пища с растительным маслом, а также рыба, морепродукты и вино.

В Страстную неделю с 13 по 18 апреля пост наиболее строгий. Понедельник и среда — сухоядение; вторник и четверг — горячая пища без масла. В Великую пятницу предписано полное воздержание от пищи. В Великую субботу разрешена горячая постная пища без масла (в более мягком варианте — с растительным маслом).

Пасха наступает в ночь на 19 апреля — с этого момента пост заканчивается и разрешается любая пища.

Великий пост и сексуальная жизнь

Ограничения Великого поста предусматривают отказ венчанных супругов от физической близости, причем запрет действует с начала Мясопустной недели (Масленицы) (в 2020 году это 24 февраля) до окончания Святой недели (первой недели после Пасхи — 26 апреля). Это более двух месяцев воздержания, что для многих супругов, особенно молодых, может оказаться непосильным.

При возникновении связанных с этим вопросов, духовники обычно рекомендуют супругам приходить к подобным решениям совместно, а мир и лад в семье ставить выше буквального соблюдения всех запретов.

При этом напомним — любой невенчанный брак в православии считается блудным сожительством. Так что вопрос о сексуальном воздержании в Великий пост решайте, исходя из соображений здравого смысла.

Кто освобождается от поста

Церковь допускает серьезные послабления во время Великого поста и даже отказ от его соблюдения в том, что касается еды, для детей (особенно маленьких), беременных, пожилых, больных, путешествующих, а также находящихся в местах лишения свободы. Послабления распространяются также на военнослужащих. Верующие получают разрешение на послабления или отказ от поста у своего духовника.

Если в религиозной семье к посту хотят приобщить детей, делать это нужно с осторожностью, не забывая о здоровье и здравом смысле. Врачи считают, что нельзя надолго лишать детей (особенно маленьких) молока и молочных продуктов; что касается мяса, то временный отказ от него для здоровья ребенка не опасен.

Детей лучше нацеливать на соблюдение духовной составляющей поста, а также на добровольный отказ от лакомств и развлечений.