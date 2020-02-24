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Пьяный подполковник избил бойца ВСУ за отказ обстреливать ЛНР

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Пьяный подполковник избил бойца ВСУ за отказ обстреливать ЛНР

Луганск, 24 февраля. Пьяный подполковник Вооруженных сил Украины избил лейтенанта после того, как тот отказался обстреливать населенные пункты Луганской народной республики. Об этом рассказал офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

По его словам, инцидент произошел 23 февраля. Командир дивизиона набросился на бойца украинской армии, в итоге тот получил закрытую черепно-мозговую травму.

«Мотивом избиения был отказ выполнить приказ по обстрелу населенных пунктов Луганской народной республики», – уточнил Филипоненко.

Пострадавшего лейтенанта госпитализировали в больницу Северодонецка. Оказалось, что не только подполковник был в состоянии алкогольного опьянения, но и возразивший ему боец ВСУ.

«В подразделение 40-й бригады прибыли сотрудники военной службы правопорядка для проведения расследования», – заключил офицер пресс-службы.

Пьяный подполковник избил бойца ВСУ за отказ обстреливать ЛНР

Гражданская война на юго-востоке Украины длится с 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики не приняли итоги государственного переворота в Киеве и объявили о своей независимости. Новые украинские власти развернули против республик Донбасса военную операцию.

Как уточнял главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос, за почти что шесть лет гражданской войны небоевые потери украинских силовиков в Донбассе превысили боевые.

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Источник: Луганский информационный центр
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