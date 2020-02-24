Киркоров разозлил фанатов фото с лакающей молоко Варнавой

Москва, 24 февраля. Филипп Киркоров в очередной раз разозлил фанатов своим клипом на песню «Романы», опубликовав в Instagram провокационный кадр из него со звездой Comedy Woman Екатериной Варнавой.

В соцсети поп-король показал снимок, на котором напарница по клипу, как кошка, лакает молоко, склонившись над блюдцем. При этом снимок он сопроводил вопросом подписчикам по случаю Масленицы.

«А у вас блинчики на молоке?» — поинтересовался он.

Не все фолловеры оценили шутку певца, а Варнава попала под удар. В то время как некоторые действительно поделились с поп-королем, на основе чего готовят главное праздничное лакомство, большая часть критически высказалась об увиденном на снимке.

«Что это, не поняла?» — задалась вопросом konova4411. «Фу!» — написала dmitrieva.tv. «Да, Киркоров это умеет, наклонять баб!» — решил robson_robertini. «Покормите Катю», — призвал пользователь kafe_melodiya_eysk. «Блинчики не ем, молоко не пью. Диета! Варнава, смотрю, ни от чего не отказывается», — заметила trifonovabela. «Вы опустились», — заявила diana.zdrok. «Что за порода у кошки?» — поинтересовалась zhenya_meshch. «Похожа на собаку на привязи», — высказалась milanakievzp. «Вот до чего диеты доводят девушек, втихаря хоть налакаться», — посочувствовала elenaxitka.

Премьера скандального клипа Киркорова, действие в котором происходит в католическом храме, состоялась 14 февраля. Народный артист заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, сравнив свою работу с сериалом Соррентино «Молодой папа».

Варнава, в свою очередь, не смогла остаться настолько же спокойной на фоне шквала критики. После выхода видео хейтеры атаковали артистку, и она настоятельно пропросила злопыхателей ей «не тыкать».