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Киркоров разозлил фанатов фото с лакающей молоко Варнавой

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Киркоров разозлил фанатов фото с лакающей молоко ВарнавойМосква, 24 февраля. Филипп Киркоров в очередной раз разозлил фанатов своим клипом на песню «Романы», опубликовав в Instagram провокационный кадр из него со звездой Comedy Woman Екатериной Варнавой.

В соцсети поп-король показал снимок, на котором напарница по клипу, как кошка, лакает молоко, склонившись над блюдцем. При этом снимок он сопроводил вопросом подписчикам по случаю Масленицы.

«А у вас блинчики на молоке?» — поинтересовался он.

Киркоров разозлил фанатов фото с лакающей молоко ВарнавойНе все фолловеры оценили шутку певца, а Варнава попала под удар. В то время как некоторые действительно поделились с поп-королем, на основе чего готовят главное праздничное лакомство, большая часть критически высказалась об увиденном на снимке.

«Что это, не поняла?» — задалась вопросом konova4411.

«Фу!» — написала dmitrieva.tv.

«Да, Киркоров это умеет, наклонять баб!» — решил robson_robertini.

«Покормите Катю», — призвал пользователь kafe_melodiya_eysk.

«Блинчики не ем, молоко не пью. Диета! Варнава, смотрю, ни от чего не отказывается», — заметила trifonovabela.

«Вы опустились», — заявила diana.zdrok.

«Что за порода у кошки?» — поинтересовалась zhenya_meshch.

«Похожа на собаку на привязи», — высказалась milanakievzp.

«Вот до чего диеты доводят девушек, втихаря хоть налакаться», — посочувствовала elenaxitka.

Премьера скандального клипа Киркорова, действие в котором происходит в католическом храме, состоялась 14 февраля. Народный артист заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих, сравнив свою работу с сериалом Соррентино «Молодой папа».

Варнава, в свою очередь, не смогла остаться настолько же спокойной на фоне шквала критики. После выхода видео хейтеры атаковали артистку, и она настоятельно пропросила злопыхателей ей «не тыкать».

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Источник: Instagram Филиппа Киркорова
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