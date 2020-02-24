Богданов рассказал о способе урегулирования кризиса в Ливии

Москва, 24 февраля. Решения внутриливийского кризиса удастся достичь, качественно реализуя принятые на международных конференциях решения, а не увеличивая количество самих конференций. Такое мнение выразил Михаил Богданов, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку.

Российский дипломат отметил, что Москва принимает активное участие в процессе урегулирования ливийской проблематики. Наряду с этим Россия не планирует созывать у себя новую конференцию по Ливии.

«Считаю, что продвижение ливийского урегулирования зависит не от количества международных конференций по этой теме, а от качества реализации принятых на них решений», — пояснил он.

Тяжелая ситуация в Ливии была спровоцирована вмешательством США во внутренние дела страны, на фоне которого в 2011 году боевики убили законного лидера Ливии Муаммара Каддафи, после чего страна погрузилась в глубокий кризис.

В настоящее время в Ливии сохраняется перемирие, которое было введено в полночь 12 января. Россия смогла убедить участников вооруженного противостояния — Ливийскую национальную армию (ЛНА) и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) — отказаться от боевых действий и уладить все противоречия путем переговоров.