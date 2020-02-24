Джаралла назвал очередную «агитку» Spiegel инструментом информационной войны против РФ

Москва, 24 февраля. Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал очередную антироссийскую статью. При этом выход статьи совпал с празднованием Дня защитника Отечества, который ежегодно отмечается в России 23 февраля.

Антироссийская статья изобилует типичными пропагандистскими клише, которые регулярно эксплуатируют западные СМИ. Журналисты Der Spiegel попытались выставить в дурном свете строительство Крымского моста, выдачу паспортов беженцам с Донбасса, а также строительство газопровода «Северный поток — 2».

Российский политолог Владимир Джаралла отметил, что очередная «агитка» Spiegel является инструментом информационной войны Запада против России. При этом авторы публикации не стали выдумывать новые информационные поводы. По его мнению, у редакции Der Spiegel есть установка на регулярные критические публикации в адрес России, которые должны регулярно появляться на страницах издания, передает «Слово и Дело».

«Spiegel остается верен себе и его, как они называют, «критическая направленность» в отношении России, а на самом деле, антироссийская позиция, остается неизменной на протяжении уже весьма длительного времени», — отметил эксперт.

Несмотря на то, что антироссийская публикация вышла в День защитника Отечества, который также празднуют наши соотечественники и в других странах, материал, больше ориентирован на немецкого читателя. Джаралла отметил, что русскоязычное население западных стран редко становится целью антироссийской пропаганды, так как эмигранты из стран СССР способны более критично воспринимать антироссийскую пропаганду, поэтому их сложно сделать жертвой информационной войны, которую Запад ведет против России. Однако в сознании коренных немцев подобная пропаганда создает искаженный образ России.