КПП в Донбассе перейдут на весенний график работы

Киев, 24 февраля. Контрольно-пропускные пункты в Донбассе 1 марта перейдут на весенний график работы. Об этом сообщили в Госпогранслужбе Украины.

«С 1 марта 2020 года по решению командующего объединенных сил все контрольные пункты въезда-выезда на линии разграничения переходят на весенний период работы», — говорится в сообщении.

В зимнем режиме КПП работали с 9.00 до 18.00 по московскому времени. С приходом весны пропуск лиц и транспортных средств будет осуществляться с 7.00 до 18.30 по местному времени (с 8.00 до 19.30 по московскому).

Напомним, пропускной режим с территориями Донбасса был введен в 2015 году по решению властей Украины. Въехать или выехать из Донецкой и Луганской народных республик можно только через специальные пункты пропуска.

Гражданская война на юго-востоке Украины длится с 2014 года. ДНР и ЛНР не приняли итоги государственного переворота в Киеве и объявили о своей независимости. Новые украинские власти решили развернуть против республик Донбасса военную операцию, в результате которой за годы боевых действий погибли тысячи человек.