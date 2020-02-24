Украинский политолог углядел в протестах против эвакуации из КНР «уши Порошенко»

Киев, 24 февраля. Участие так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) в протестах против эвакуации украинцев из Китая в Новых Санжарах свидетельствует о причастности партии Петра Порошенко к организации беспорядков. Об этом заявил украинский политолог Кирилл Молчанов.

Политолог напомнил высказывание депутата Олега Синютки из партии Порошенко «Европейская солидарность». Соратник экс-президента Украины назвал эвакуацию украинцев из КНР в Полтавскую область «карой господней». По мнению депутата, президент Украины Владимир Зеленский якобы решил «отомстить» жителям Западной Украины, где за него мало проголосовали.

«Я не исключаю, что это подтолкнуло вот эти стихийные бунты на Западной Украине. Уже выяснилось, что эти акции и молебны подстрекали священники ПЦУ, созданной при Порошенко. Даже в Санжарах настоятель прихода ПЦУ выводил людей на вот эти акции где жгли покрышки, кидали камни», ― заявил Молчанов в эфире телеканала КРТ.

Эксперт добавил, что попытка срыва эвакуации соотечественников из Китая из-за вспышки коронавируса связана с предыдущей властью Украины. Политолог углядел в протестах против эвакуации из КНР «уши» Порошенко.

«Но если инструмент этой новосозданной церкви был механизмом, то «уши растут» не из Кремля, изнутри Украины», ― подчеркнул Молчанов.

Напомним, 20 февраля на Украину из Китая прибыл самолет с 45 украинцами и 27 иностранцами. Эвакуированных доставили в санаторий, который находится в поселке Новые Санжары Полтавской области. Однако своих соотечественников местные жители встретили массовыми протестами, они забросали автобусы с прибывшими из Китая украинцами камнями.

Зеленский обратился к украинцам в связи с ситуацией в Новых Санжарах. Президент Украины заявил, что «кое-кто сознательно и специально сеял среди людей панику». Речь идет об «известных миру вирусологах в спортивных костюмах», объяснил он. По словам главы государства, заказчики и организаторы этой «дикости» должны понести ответственность.