Составлен рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах

Москва, 24 февраля. Эксперты составили рейтинг российских регионов по аварийности на дорогах. Специалисты проанализировали число дорожно-транспортных происшествий, в которых были пострадавшие и жертвы по итогам прошлого года.

Как оказалось, меньше всего аварий, в которых пострадали люди, зафиксировано в Чечне — на 100 тысяч транспортных средств здесь произошло 76 подобных ДТП. На второй строчке расположился Чукотский автономный округ — 139 ДТП с пострадавшими, третья строчка досталась Свердловской области — 150 аварий, сообщает РИА Новости.

По информации агентства, разница между лидерами и отстающими велика: на 83-м и 84-м местах находятся Омская (476 ДТП) и Ярославская (504) области. Москва и Северная столица расположились на 13-м (210 ДТП) и 48-м (333 аварии) местах.

По словам автомобильных экспертов, число аварий, в которых пострадали люди, в России за прошедшие 12 месяцев в среднем снизилось на 2,2%.

Ранее автоэксперты составили российский рейтинг автомобилей мечты. Оказалось , что самой желанной машиной в стране является Toyota Land Cruiser 200 и Prado.