Тренер Логинова опроверг информацию об уголовном деле против него и биатлониста

Москва, 24 февраля. Тренер российского биатлониста Александра Логинова Александр Касперович заявил, что уголовное дело против него и спортсмена не открыто, мужчины являются подозреваемыми.

Наставник россиянина опроверг ранее растиражированную информацию об уголовном делопроизводстве, якобы открытом на мужчин в Италии.

«Уголовное дело не открыто, это однозначно. Мы сейчас подозреваемые. У нас будут свои адвокаты», — объяснил Касперович телеканалу «360».

По словам тренера, разбирательства начались после заявления комитета против допинговых нарушений Международного союза биатлонистов (IBU). Представитель IBU указал, что Касперович мог транспортировать запрещенные препараты с целью улучшить результаты своего подопечного. Это предположение наставник спортсмена назвал чушью.

Касперович сообщил, что Логинов уже покинул Италию. Он также рассказал, что 2 марта биатлонист отправится на следующий этап Кубка мира, который пройдет в Чехии.

«В этой ситуации пострадало имя тренера, пострадал спортсмен. Он один из претендентов на подиум в масс-старте. Он был выбит из спортивного состояния. Мы теперь будем держать ответ», — сказал наставник.

Напомним, ранее о возбуждении в Италии уголовного дела против Логинова и Касперовича заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

Помимо него об этом говорили президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев и адвокат мужчин Йоханн Цеггелер. Защитник мог сделать такое заявление в связи с тем, что в Италии допинговые нарушения караются уголовной ответственностью.