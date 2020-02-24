Отец Соболь поплатился за махинации с банками

Москва, 24 февраля. Отец юриста так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) Любови Соболь, 68-летний Эдуард Феденев, исчез из реестра аудиторов Минфина РФ.

Еще в начале месяца он числился в списке, но на днях был удален оттуда, пишет RT. По всей видимости, Феденев поплатился за махинации с банками. О том, что отец протеже Алексея Навального нечист на руку, стало известно из архивных записей от 2010 года.

Феденев тогда получил дисциплинарное взыскание из-за допущенных нарушений. Мужчина работал в скандально известной аудиторской компании «Банкс-Эксперт», которая занималась тем, что выдавала положительные заключения кредитным организациям, находящимся в стадии ликвидации или имеющим серьезные финансовые проблемы. Вкладчики в конце концов потеряли деньги.

Как отмечает Nation News, о схемах, которые проворачивал отец-махинатор Соболь, не забыли и в Интернете. Пользователи Сети напомнили, что банковские структуры, несмотря на надвигающееся банкротство, продолжали работать благодаря усилиям Феденева.

«Государство потеряло 57 миллиардов рублей, которые пришлось выплачивать клиентам разорившихся банков», — констатировал один из комментаторов.

Соболь и ее коллеги по ФБК при всем при этом продолжают делать вид, что выводят коррупционеров и нечестных чиновников на чистую воду.

На днях Соболь в очередной раз продемонстрировала свое лицемерное отношение к тем, кто по-настоящему пострадал по ее вине. Протеже Навального предложила отправить поздравительные открытки в честь 23 Февраля участникам незаконных митингов, которые повелись на призывы «оппозиционеров» и получили за свое агрессивное поведение реальные тюремные сроки.