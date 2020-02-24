Монтян ответила Гончаруку, посоветовавшему гасить ипотеку за счет наркоторговли

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетовал на высокие проценты по ипотечному кредитованию в его стране, заявив, что расплатиться с ними возможно, торгуя наркотиками или оружием. Главе украинского кабмина ответила правозащитник, адвокат, публицист, общественный деятель, блогер Татьяна Монтян.

В эфире программы «Реальная политика с Евгением Киселевым» Алексей Гончарук признал, что молодым семьям на Украине недоступна ипотека.

«Если говорить про рынок ипотеки, то он недоступный, потому что он очень высокий. То есть, я не знаю, наркотиками надо, наверное, или оружием торговать, чтобы выплачивать такую ипотеку. Сегодня это кабала. Это невозможно!» — возмутился глава украинского правительства.

Гончарук назвал одной из главных задач властей на ближайший год снижение ставки по ипотеке до 10% и меньше.

В комментарии Федеральному агентству новостей украинская правозащитница Монтян отреагировала на выступление главы украинского кабмина.

«А как же проституция? — напомнила она. — Это тоже достойное занятие, которое способно принести почти так же много денег, как и банковские кредиты под жилье у нас в стране. Поэтому зря он (Гончарук. — Прим. ФАН) только о наркотиках и торговле оружием говорит. Есть другие виды деятельности, сопоставимые с ними по доходности, чтобы можно было гасить ипотеку».

Она добавила, что ни Гончарук, ни президент Владимир Зеленский не способны решить проблему недоступной для большинства украинцев ипотеки.

«Ни Гончарук, ни Зеленский эту проблему не решат. Потому что условия диктуют рыночные механизмы спроса и предложения. И если на Украине кто-то занимает деньги под такие высокие проценты, банки и будут выдавать их под такие процентные ставки. А если люди перестанут занимать под сумасшедшие проценты, то банки будут вынуждены их снижать. Гончарук что ли из своего кармана будет доплачивать разницу в процентах? Нет, конечно», — заметила Монтян.

Она добавила, что в последнее время на Украине стали меньше выдавать кредиты, поскольку квартиры, которые украинцы оставляют в залог, упали в цене.