Семья погибшего в Британии подростка требует заблокировать экстрадицию Ассанжа в США

Лондон, 24 февраля. Семья подростка из Британии, погибшего в ДТП с участием жены американского дипломата, требует заблокировать экстрадицию Джулиана Ассанжа в США до тех пор, пока Вашингтон не выдаст виновницу аварии.

Юный британец погиб в августе 2019 года в результате аварии. Автомобиль, за рулем которого находилась супруга американского дипломата Анна Сакулос, двигался по неправильной стороне дороги, что стало причиной смертельного ДТП.

Адвокат семьи Радд Сейгер потребовал от властей Британии заблокировать запросы США на экстрадицию основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа до тех пор, пока Вашингтон не выдаст сбежавшего из страны дипломата и его жену.

«Никто не стоит выше закона, и никому не должно быть позволено уклоняться от правосудия бегством из страны, будь то дипломат или нет», — заявил адвокат.

Сейгер подчеркнул, что США нанесли самый серьезный удар по британско-американским отношениям, защитив виновницу ДТП от правосудия и справедливого наказания. По словам адвоката, США ведут себя в отношении Великобритании вовсе не как союзник, а считают свои интересы выше британских.

«Я теперь требую, чтобы власти Великобритании заблокировали любые дальнейшие экстрадиции в США, в том числе Джулиана Ассанжа, до тех пор, пока не будет экстрадирована Анна Сакулос и не вернется на британскую землю, представ перед системой правосудия», — потребовал адвокат.

В понедельник в Лондоне проходят слушания по делу об экстрадиции Ассанжа в США. Возле суда с самого утра собрались сторонники основателя WikiLeaks, они разбили палатки на газоне рядом со зданием. Судья Ванесса Барайтсер вынесет решение о выдаче Ассанжа США, где против австралийца заведено 18 уголовных дел за «раскрытие секретной информации». Ему грозит до 175 лет тюрьмы.