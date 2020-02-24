Бредихин заявил, что российских социологов необходимо вернуть из Триполи на родину

Россия должна добиться возвращения схваченных в Триполи сотрудников Фонда защиты национальных ценностей, считает политолог Антон Бредихин. По мнению эксперта, российским властям необходимо сделать так, чтобы граждане РФ обладали особым статусом в странах, где они работают.

Задержанные в мае 2019 года российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан до сих пор находятся в плену боевиков Правительства национального согласия (ПНС). При этом сотрудники ФЗНЦ работали с согласия триполитанского правительства и прилетели в страну по визам. Свою работу они согласовывали с местными «властями». Против незаконно задержанных ученых так и не были выдвинуты обвинения.

В связи с этим Максим Шугалей 24 февраля, в свой день рождения, вынужден находиться в тяжелых условиях в неофициальной тюрьме «Митига», расположенной в Триполи. Ей управляют боевики из группировки RADA, находящейся под контролем местного террористического «МВД» ПНС. С недавнего времени застенки переоборудовали под военную базу, где помимо бандформирований находятся сирийские боевики и турецкие наемники, которых пересылает Анкара для поддержки Правительства национального согласия. Сейчас незаконно задержанные граждане РФ содержатся в камерах в качестве живого щита.

По словам кандидата исторических наук, главного редактора журнала «Архонт» Антона Бредихина, России нужно занять ту же позицию, что и Соединенные Штаты Америки по отношению к своим задержанным гражданам. Они должны любыми методами возвращать граждан обратно на родину.

«Здесь нужно занять позицию нашего вечного конкурента США. В том плане, что граждане России всегда должны возвращаться после задержания на родину, потому что их права надо защищать всевозможными дипломатическими, политическими и, возможно, даже военными способами. Учитывая, что Россия является очень активным актором ливийского урегулирования, нужно точечно надавить на Правительство национального согласия, чтобы они передали обратно наших социологов», — сообщил в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей Бредихин.

По его мнению, Россия должна защищать своих граждан в любой точке мира и отстаивать их права. В особенности это должно касаться тех стран, которым российские власти оказывают помощь. В частности, Россия помогла ввести режим прекращения огня в Триполи, а также выступала на конференциях с целью урегулирования ливийского кризиса.

Касаемо ситуации с задержанием социологов Бредихин отметил, что задержание россиян где бы то ни было за границами РФ сопровождается большим скандалом и международным противодействием.