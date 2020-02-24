ЛНА заявила о невозможности диалога из-за помощи Турции боевикам ПНС

Бенгази, 24 февраля. Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари назвал главные условия, необходимые для недопущения эскалации кризиса. Он определил основные направления для продолжения дипломатического диалога и подверг критике заявление главы «МВД» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Фатхи Башаги по ситуации в стране.

Представитель ЛНА, говоря о кризисе, подчеркнул, что его решение лежит не в политической сфере, а в области безопасности: ПНС использует боевиков в своих целях. Они внедрились на руководящие посты в органы безопасности страны, что привело к коррупции, значительному снижению эффективности работы этих структур. Следует отметить, что ранее в ПНС признавали эту проблему.

ЛНА под руководством Халифы Хафтара продолжает следовать режиму перемирия, несмотря на вооруженные провокации террористов, и стремится к миру. Диалог, по словам Мисмари, может быть продолжен при выводе турецких военных из Ливии, а также при ликвидации террористической угрозы. Из страны нужно вывезти все турецкое оружие, бронетехнику. Турция должна полностью уйти из Ливии и прекратить помощь боевикам ПНС.

По его словам, в Триполи наблюдается большой политический сдвиг, вызванный наличием множества внутренних конфликтов. ЛНА следит за развитием событий.

Мисмари обратился к главе «МВД» ПНС Фатхи Башаге, призвав его отказаться от содействия с сирийскими наемниками и вывести их с территории страны. Кроме того, необходимо распустить все вооруженные бандформирования Мисураты.