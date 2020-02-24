Рустам Солнцев назвал Собчак бессердечной после скандального шоу с Успенской

Москва, 24 февраля. Очередной выпуск нового телевизионного шоу Ксении Собчак «Док-Ток» с эстрадной исполнительницей Любовью Успенской несколько дней активно обсуждает общественность. В программе речь шла о ситуации в семье артистки, которая переживает трудный период в отношениях с дочерью Татьяной Плаксиной.

В своем Instagram-аккаунте Успенская опубликовала эмоциональный пост, в котором рассказала, что пришла на программу Собчак как «мать к матери, как человек, знающий цену словам». Однако происходящее в студии расстроило королеву шансона и доставило ей массу душевных мук, отмечали «Дни.ру».

Кроме того, исполнительница назвала Собчак «циничной и пустой ведущей», сообщало «Утро.ру».

Бывший участник скандальной телестройки «Дом-2» Рустам Солнцев раскритиковал шоу Собчак и выразил сожаление, что в семейную историю певицы влезли ради хайпа и рейтингов. По словам шоумена, история с Успенской деликатная и довольно трагичная.

«И к этому надо подходить крайне аккуратно и со знанием дела. Туда, конечно, своим свиным рылом лучше не соваться. Потому что это не прикол, это не постанова. Это очень серьезная тема с живыми эмоциями и людьми», — подчеркнул Солнцев.

Он также выразил уверенность в том, что Собчак абсолютно все равно, за счет чего поднимать рейтинги своей передачи, сообщает Nation News.

Шоумен считает экс-кандидата в президенты РФ «бессердечной и равнодушной к чужому горю». По его мнению, уважение Ксения проявляет только к людям с очень толстыми кошельками.