ПНС Ливии обстреливает позиции ЛНА в Триполи

Триполи, 24 февраля. Боевики нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) атаковали позиции Ливийской национальной армии (ЛНА) в районе моста в Сук Аль-Ахад.

Несколько солдат ЛНА погибли в результате обстрела их позиций в Триполи. Как сообщает источник среди бандформирований так называемого ПНС, боевики атаковали армейские позиции после получения информации об их размещении в районе Сук Аль-Ахад.

Отметим, что подконтрольные ПНС бандформирования продолжают устраивать провокации с целью сорвать действующий в стране режим прекращения огня. Ранее, 20 февраля, военных ЛНА также обстреляла турецкая артиллерия. Удары наносились из парка ан-Наср, где расположились наемники, защищающие террористический режим Правительства национального согласия.

Ранее ливийских военных обстреляли турецкие беспилотники, запущенные из аэропорта «Митига». Сейчас воздушная гавань переоборудована под военную базу, которую контролируют турецкие наемники. Анкара присылает солдат для участия в боевых действиях на стороне ПНС.

Провокации ПНС против Ливийской национальной армии продолжаются в расчете на дальнейшее получение оружия и военной техники от Турции, вместе с военными специалистами и завербованными в Идлибе сирийскими боевиками. Недавно ПНС попыталось сорвать женевские переговоры, на которых обсуждается ужесточение нарушаемого Анкарой эмбарго на поставку оружия для триполитанских бандформирований. Евросоюз создает специальную миссию, в задачи которой будет входить контроль над Средиземноморьем, и блокирование турецких кораблей с военным грузами.