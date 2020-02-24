Гражданин США ищет в Астрахани могилы родственников

Астрахань, 24 февраля. Американец попросил жителей Астрахани помочь найти могилы родственников на улице Комарова, где ранее находилось городское кладбище.

Алекс Брукс написал о своей просьбе на странице в Facebook. По словам иностранца, его мама родилась в Астрахани. Брукс дважды приезжал в Россию, чтобы узнать о своих корнях.

Он рассказал, что рядом с улицей Комарова в Астрахани находится статуя Владимира Ленина. Где-то в этом районе были похоронены его родственники.

«Я предоставлю имена и фотографии моих предков. Я всегда стремлюсь узнать больше о местной истории и генеалогии», — написал иностранец, пишет «Пункт-А».

Американцу посоветовали проверить метрики Астраханской губернии. Несколько местных жителей вызвались помочь с переводом документов.

Ранее сообщалось, что гражданин США Дилан Лав во время путешествия по России прокатился на «Сапсане». Он рассказал, что ему понравилась дорога из Петербурга в Москву. Лав добавил, что американцам «есть, чему поучиться у России».