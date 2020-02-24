Писательница Забужко обвинила Зеленского в попытках вернуть Украину в эпоху СССР

Киев, 24 февраля. Киевские власти пытаются вернуть страну в эпоху СССР, заявила украинская писательница Оксана Забужко, та самая, которая пыталась выдать венгерских евреев в Освенциме за украинских переселенцев.

По ее мнению, сейчас на Украине происходит возврат вонючего, голодного, оборванного и униженного «совка» 1970-х годов, который рассказывает: «Будет хорошо! Лишь бы перестать стрелять и помириться с Россией – и все будет хорошо!».

«Это именно та идеологема. Это не новая идентичность. Это совковые мемы», — подчеркнула она в комментарии местному изданию «Апостроф».

Забужко убеждена, что современные власти на Украине занимаются тем, что формируют «желудочно-кишечную» национальную идентичность, и ни что иное, как поворот в СССР. При этом молодое поколение украинцев имеет небольшое представление о Советском союзе в его последние десятилетия, поэтому «трансмиссия памяти» невозможна.

«Нас тянут в 1970–1980-е и пытаются нам создать представление как о «золотом веке», когда все было «хорошо и качественно», — возмутилась Забужко.

По ее словам, если зайти в любой паблик в соцсетях с советскими фото, то пользователя сразу атакует целая волна ботов, «которые рассказывают о том, «какую страну проср*ли».

«Это еще один мем – они бывают не только современные. «А какое все было качественное. А мороженое какое вкусное, а ГМО не было», — добавила она.

Забужко усмотрела опасность даже в трансляции великой комедии Эльдара Рязанова «Ирония судьбы». Писательница уверена, что фильм 20 лет крутили

С той же целью, по ее мнению, на украинском телевидении на протяжении 20 лет показывали «Иронию судьбы»: «Чтобы люди впадали в ностальгию по временам молодости, забывая о нищете и вечных очередях той эпохи». Такие же мотивы она увидела и в новогодней речи Зеленского.

Забужко считает, что главным посылом послания был тезис: «Какая разница, как называется улица, если она заасфальтирована», а это риторика брежневской эпохи, риторика всех тогдашних фильмов».

«Это главная аксиома на уровне мема. Это то, что в конце фильма «Пять вечеров» пафосно произносит Людмила Гурченко, смотря красивыми глазами в кадр: «Только бы не было войны!» – пояснила она.

По мнению писательницы, сейчас украинское общество пытаются запрограммировать на советский лад, когда все благодарны правительству, что «есть хлебушек и нет войны».