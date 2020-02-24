Шуфутинский поддержал обиженную «циничной» Собчак Успенскую

Москва, 24 февраля. Известный эстрадный исполнитель Михаил Шуфутинский поддержал коллегу Любовь Успенскую, обиженную «циничной» Ксенией Собчак.

«Королева шансона» недавно стала главной героиней нового шоу «Док-ток», которое Собчак ведет вместе с Александром Гордоном. Выпуск был посвящен отношениям певицы с ее дочерью Татьяной Плаксиной, которая недавно обвинила мать в жестокости и насилии.

Успенская всеми силами пыталась доказать, что никогда не поднимала руку на свою дочь. Несмотря на объяснения певицы, Собчак продолжала задавать ей провокационные вопросы. Выведенная из себя Успенская покинула студию, а затем заявила, что Собчак «оставила свою душу в свадебном катафалке».

Певица 24 февраля отмечает 66-летие. Поздравить ее поспешил коллега по сцене Шуфутинский, который, кроме того, поддержал ее после скандала на съемках шоу.

«Дай бог тебе сил, терпения и душевного равновесия. Мы, твои друзья, всегда с тобой и за тебя», — написал он в Instagram.

Собчак ранее отреагировала на слова Успенской. Телеведущая подчеркнула, что от журналиста нельзя требовать того же, что и от родственников. Она добавила, что всего лишь хотела разобраться в ситуации.

Блогер Лена Миро заявила, что телеведущая подставляет героев своих интервью ради просмотров, поэтому звездам, по ее мнению, стоит держаться подальше от «блондинки в шоколаде».