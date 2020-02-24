Заявление Байдена о «российских ботах» подтверждает верность решения РФ по созданию Рунета

Москва, 24 февраля. Заявление кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена об атаках «российских ботов» на Facebook подтвердило верность стратегии Москвы по созданию суверенного Рунета. Об этом заявил политолог Владимир Джаралла.

Ранее демократ объявил, что якобы был атакован в Facebook «российскими ботами». Он также сделал вывод, что Москва «потратила много денег», чтобы распространить по Сети информацию о том, какой он «плохой парень».

По мнению политолога, такой риторикой кандидат на место главы Белого дома пытается заранее продемонстрировать американскому истеблишменту, что будет представлять из себя на президентском посту. И данное заявление в этой ситуации показывает, что он не планирует радикально менять политику в отношении Москвы.

«Более того, он будет придерживаться принципов, которые Демократическая партия сформулировала ранее: Россия воспринимается как соперник. А значит, ее попытки продвигать свои национальные интересы будут наталкиваться на противодействие Америки. И, бесспорно, РФ вновь втягивают во внутриполитические процессы Штатов», — сказал Джаралла в комментарии ФБА «Экономика сегодня».

Эксперт подчеркнул, что давление США отражается на таком важнейшем секторе экономики, как Интернет, и в связи с этим меры, которые предпринимает Россия для возможного противостояния блокировкам в Сети, более чем оправданы.

«Они направлены на создание стабильной инфраструктуры, которая в случае глобального отключения от Интернета обеспечит работу Сети в России и не даст рухнуть системе межбанковской торговли и обмену данными», — напомнил он.

Политолог уверен, что работа над суверенным интернет-пространством имеет большую значимость, поскольку в своем стремлении сохранить мировую гегемонию США способны пойти на крайности.

Вашингтон активно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году, когда победу одержал Трамп. При этом все заявления в сторону РФ были голословными, это подтвердил, в том числе, генпрокурор США Уильям Барр. Он сообщил, что штаб главы администрации избранного лидера не причастен к действиям «российских» хакеров во время голосования и последующей публикации на различных ресурсах.

Аналогичные обвинения США выдвинули и в преддверии выборов 2020 года.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал эти сообщения «параноидальными» и прогнозировал увеличение их количества по мере приближения даты голосования.