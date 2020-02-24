Военный эксперт уверен, что эсминец США в Черном море не осмелится провоцировать Шойгу

Командование шестого оперативного флота США объяснило заход в Черное море своего ракетного эсминца Ross (DDG 71) стремлением поддерживать безопасность в регионе. Военный эксперт Василий Дандыкин уверен, что основной многоцелевой корабль американского флота не позволит себе необдуманных действий, опасаясь реакции министра обороны РФ Сергея Шойгу.

Как следует из заявления, опубликованного вечером 23 февраля на сайте ВМС США, «ракетный эсминец класса Arleigh Burke класса USS Ross (DDG 71) начал свой международный транзит в Черное море, чтобы провести операции по обеспечению безопасности на море и укрепить региональную стабильность». Присутствие американского эсминца с управляемым ракетным оружием в Черном море также призвано усилить взаимодействие между союзниками по НАТО и показать коллективную готовность обеспечить безопасность в регионе в рамках операции «Атлантическая решимость».

«После воссоединения Крыма с Россией заходы американских кораблей в Черное море стали постоянным явлением. Поэтому ждать от главы Минобороны РФ Сергея Шойгу какой-то особенной реакции на присутствие эсминца Ross в черноморском регионе сейчас не приходится. На флоте говорят: «Ситуация штатная». Мы просто наблюдаем и сопровождаем. И в этом задействованы надводные корабли и авиация Черноморского флота, а береговые комплексы отрабатывают учебно-боевые задачи по американскому эсминцу», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам военного эксперта, американцы заходят в Черное море, как правило, для участия в совместных учениях с союзниками по НАТО, имеющими выход в Черное море, либо в украинских маневрах. Дандыкин считает, что международные учения в Черном море участятся из-за последних событий в Сирии и обстановки в Ливии.