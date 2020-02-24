Ответственность за сохранение террористической угрозы в Сирии лежит на Турции

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что к настоящему времени Турция не выполнила условия договоренностей по Сирии, достигнутых в Сочи более чем год назад. О том, какие именно соглашения нарушила Анкара – в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Как подчеркнул пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1», в документах, которые подписали главы РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, речь шла о том, что именно турецкая сторона должна гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии. Однако боевики все еще остаются в Идлибе и продолжают получать поддержку в виде амуниции, боеприпасов и военной техники, заметил Песков.

Нарушение Турцией Сочинских договоренностей

РФ и Турция в сентябре 2018 года в Сочи договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе. В настоящее время там находятся более десятка вооруженных группировок. Наиболее крупные из них — «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир» и «Хайят Тахрир аш-Шам» (бывшая запрещенная в РФ террористическая организация «Джебхат ан-Нусра»1).

Однако Анкарасвою часть договоренностей не выполнила. В частности, Эрдоган проигнорировал условия по борьбе с террористами и срыве планов сепаратистов, всячески поддерживая незаконные вооруженные формирования на территории Сирии.

Как верно отметил Песков, именно турецкая сторона должна был гарантировать разведение, размежевание и вывод тяжелых вооружений из демилитаризованной зоны в Сирии, чего сделано не было.

Кроме этого, до конца 2018 года не были открыты трассы M4 и M5, что также было предусмотрено заключенными в Сочи договоренностями. «Умеренные» группировки так и не были отделены от представителей террористических организаций. Более того, они объединились в один оперативный штаб «Явная победа» для совместных боевых действий против сирийских правительственных войск. И произошло это из-за бездействия Турции.

В результате многочисленных нарушений режима прекращения огня со стороны боевиков Сирийская арабская армия была вынуждена начать операцию по освобождению территорий «Большого Идлиба».

Турки прикрывают боевиков в наступлении

Однако вместо того, чтобы приступить к выполнению договоренностей, Анкара наоборот делает все для эскалации и затягивания конфликта. Так, например, Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) на прошлой неделе сообщил, что при поддержке артиллерии турецких вооруженных сил террористам удалось на время прорвать оборону САА. Атаки велись со стороны Идлиба и Сармина.

В ответ российская авиация по просьбе сирийской стороны атаковала формирования террористов, перешедших в наступление в районе Кминаса и Найраба. Су-24 ВКС РФ нанесли удар по прорвавшимся вооруженным боевикам, среди которых находились члены группировок «Джебхат аль-Ватания лил Тахрир», «Хайят Тахрир аш-Шам» и запрещенная в РФ «Таухид валь-Джихад». Эти маневры помогли армии Асада успешно отбить все атаки незаконных вооруженных формирований.

Часть ударов турецких сил пришлась на местную инфраструктуру. Чудовищные последствия атаки были зафиксированы на видео. От населенного пункта в окрестностях Серакиба остались руины, под обломками оказались мирные жители.

Ответственность Анкары за сохранение террористической угрозы

Политолог и публицист, президент Евразийского института молодежных инициатив Юрий Самонкин в беседе с ФАН заявил, что позиция Кремля по данному вопросу является абсолютно верной. В настоящее время Анкара, считает эксперт, ведет себя в регионе непредсказуемо, блокируя возможность окончательно очистить САР от боевиков.

«Турция не выполнила всех Сочинских договоренностей по Сирии. То, что конкретно касалось совместного российско-турецкого патрулирования – это имело место быть и благоприятно сказалось на ситуации внутри Сирии. Но, к сожалению, в начале 2020 года мы увидели, что Турция ведет себя очень непредсказуемо, пытаясь выступить теперь чуть ли не неким новым гегемоном на территории Сирии. Безусловно она блокирует работу официальной сирийской власти, как и сирийских военных для окончательного решения вопроса, связанного с последней точкой разгрома терроризма в Идлибе», — заметил политолог.

Самонкин добавил, что ответственность за сохранение террористической угрозы на севере Сирии лежит на Турции, не выполняющей сочинские договоренности.

«Террористы и та, в кавычках умеренная оппозиция, которая находится в Идлибе, по сути, совершают провокационные атаки на официальные сирийские силы. Но при этом они прикрываются турецкой стороной – это тоже очень печальный фактор. Ответственность за наличие террористической угрозы в Сирии и, в частности, в Идлибе в большей степени лежит все-таки на Турции. Конечно, от Турции тут будет зависеть многое, потому что обстановка накаляется», — подчеркнул собеседник агентства.

1 Организация запрещена на территории РФ.