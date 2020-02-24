Выборы в США сравнили с советской «геронтократией застоя»

Очередные кокусы Демократической партии, прошедшие 22 февраля в Неваде (стоит напомнить, что республиканцы этого штата решили, как и во многих других, поддержать Дональда Трампа, не проводя бессмысленного в данном случае предварительного голосования), выиграл Берни Сандерс. По итогам подсчета 88% голосов он получил там почти две трети из 36 делегатских мест на съезде «синих», который пройдет в середине июля. По сравнению с результатами Джозефа Байдена (шесть мандатов) и Пита Буттиджича (один мандат), это безусловная победа. Но все это пока «разведка боем», и вряд ли по ее результатам стоит делать какие-то далеко идущие выводы. То же самое касается и предстоящих 29 февраля праймериз в Южной Каролине.

Ситуация более-менее прояснится только после «супервторника» 3 марта, когда в пользу тех или иных демократических кандидатов выскажутся сразу 14 штатов: Алабама, Арканзас, Вермонт, Виргиния, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Миннесота, Мэн, Оклахома, Северная Каролина, Теннесси, Техас и Юта. Голоса более чем трети штатов (18 из 50 плюс округ Колумбия), дающих в сумме больше 40% (221 из 538) мест в федеральной коллегии выборщиков, называющей имя нового президента США, — это будет уже весомо, грубо и зримо. И тот кандидат, который захватит лидерство в начале марта, особенно в Калифорнии (55 выборщиков) и Техасе (38 выборщиков), получит существенное преимущество на дальнейшей дистанции президентской гонки.

Тем более, что во внутрипартийных выборах демократов пока не принимал участия Майкл Блумберг, который уже потратил на свою кампанию более 400 млн долл., но намерен стартовать только перед 3 марта и, возможно, в паре с Хиллари Клинтон. Пока же в лидеры у демократов вырывается 78-летний сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, что подтверждает тезис о растущей «двугорбости» электоральных предпочтений современного американского общества, с одновременным усилением как условно «правого» («трамписты»), так и условно «левого» («социалисты») пиков.

Учитывая, что Майклу Блумбергу тоже «стукнуло» 78, Джозефу Байдену — 77, то Дональд Трамп на фоне оппонентов-демократов в свои 73 года смотрится чуть ли не юношей. Ситуация в нынешней американской политике (если вынести за скобки 38-летнего Пита Буттиджича) очень напоминает ситуацию в СССР 1982-1985 годов, когда 75-летнего Брежнева сменил 69-летний Андропов, а того — 73-летний Черненко… Этот период саркастически именуют «геронтократией застоя» и «кремлевскими гонками на лафетах». Конечно, американские президенты не чета советским генеральным секретарям, они не обладают полнотой реальной власти, но тенденции весьма схожи.

В нашей стране 35 лет назад дело закончилось приходом к власти 55-летнего Горбачева, «перестройкой» и крахом Советского Союза. Учитывая, что в США сегодня тоже лавинообразно нарастают кризисные явления в экономике и в обществе, а внутриполитические противоречия уже доросли до уровня «холодной гражданской войны» и явно готовы его перерасти, перспективы переформатирования недавнего «глобального лидера» в нечто иное (или даже сразу в несколько «иных») становятся все более реальными. Разумеется, все это случится не завтра и не послезавтра, но уже подавляющее большинство авторитетных экспертов и банкиров из разных стран мира отводят нынешнему статус-кво не больше года.

Судя по развитию событий, ситуацию будут держать в своего рода «управляемой коме», по крайней мере — до момента президентских выборов в США 3 ноября 2020 года или даже до инаугурации избранного президента (если им вдруг из-за каких-то форс-мажорных обстоятельств окажется не Трамп) 20 января 2021 года.

Пока же американский «Титаник» прямиком мчится на айсберг финансово-экономического кризиса, но на верхних палубах вовсю играет привычная музыка и внимание почтеннейшей публики приковано к традиционному забегу политиков, желающих получить в свое распоряжение Овальный кабинет Белого дома, «ядерную кнопку» и президентский штурвал на очередной четырехлетний срок, а леди и джентльмены делают свои ставки на то, кто придет первым…