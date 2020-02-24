Сябитова отреагировала на скандал между Валерией и Гордон

Москва, 24 февраля. Телеведущая Роза Сябитова отреагировала на конфликт, разгоревшийся между известной певицей Валерией и юристом Екатериной Гордон.

Журналистку возмутила идея исполнительницы создать движение «Сильные женщины» и отстаивать интересы прекрасной половины человечества в Государственной думе. Гордон назвала Валерию человеком, «не способным объединять», у которого нет «ни гениальности, ни смелости».

Сябитова, комментируя разгоревшийся скандал, выразила мнение, что женщине не место в политике. Однако Валерия, по ее словам, все же могла бы основать партию, но только не заходить при этом на «территорию мужчин».

«Объединяться женщинам в сообщества, как показывает многовековой опыт, бессмысленно, если это не о кулинарии или не о вязании крючком», — считает телеведущая.

Знаменитая сваха добавила, что Гордон, на ее взгляд, в последнее время «немножко не туда гребет».

«Крыша от звездности поехала. (…) Она не представитель шоу-бизнеса, у нас здесь свои законы. Если Валерия делает все это ради пиара – имеет право, в конце концов», — сказала она.

Сябитова считает, что Валерия прекрасно держится в сложившейся ситуации, а Гордон всего лишь хочет продвинуться за ее счет.

«Валерия явно круче Кати Гордон. Она крута в своем деле», — заключила сваха.

Отметим, что Гордон защищает интересы телеведущей Алены Водонаевой, которая не так давно побывала на допросе в полиции из-за своих слов о материнском капитале и «рожающем быдле». После скандала в СМИ и социальных сетях на нее поступило заявление, а затем звезду пригласили в отделение МВД.