Юные хоккеисты устроили массовое побоище на турнире в Тольятти

Тольятти, 24 февраля. Массовое побоище произошло во время хоккейного матча детских команд «Лада» и «Волгарь» в Тольятти. Об этом сообщает телеканал ГТРК Самара.

Этап Кубка федерации ПФО по хоккею среди участников «до 11 лет» (U11) проходил 21-23 февраля. В финальном поединке игра переросла в массовое ледовое побоище, в котором приняли участие даже запасные игроки и вратари, передает телеканал «360».

Встреча между «Ладой» и «Волгарем» прошла накануне 23 февраля. В настоящее время неясно, что стало поводом для конфликта, но в какой-то момент юные хоккеисты вместо того, чтобы атаковать ворота, набросились друг на друга. Для того, чтобы помочь арбитрам остановить драку, на лед выбежали даже тренеры играющих команд.

Отмечается, что в детском турнире также принимали участие команды «Юбилейный» из Оренбурга и «Торос» из Нефтекамска.

Напомним, в марте 2017 года массовое побоище устроили юные хоккеисты во время матча за Кубок Подмосковья среди юниоров в Электростали. Сообщалось, что конфликт разгорелся между хоккеистами подмосковных «Кристалла» и «Драгунов» — последние приехали в Электросталь из Можайска. В массовой драке принимали участие и хоккеисты со скамейки запасных. В результате различные ушибы и травмы получили семь игроков.