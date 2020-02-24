Сирия, 24 февраля. Самолеты коалиции США были замечены в районе города Камышлы на севере Хасаки. САА освободила еще четыре населенных пункта в Идлибе. Взрыв заминированного автомобиля прогремел в подконтрольном SDF**** поселении Брейха в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: освободили еще четыре населенных пункта на юге Идлиба; задействовали авиацию на северо-западе Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в минировании автомобиля в деревне Брейха в провинции Дейр-эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: обстреливает позиции САА в районе населенного пункта Ан-Нираб в южной части Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: продолжают проводить аресты гражданских лиц в Камышлы в Хасаке с целью принудительной мобилизации.

Международная коалиция: осуществила вылеты над районом города Камышлы на севере Хасаки.

Провинция Дейр-эз-Зор

Поступила информация о взрыве на оккупированной «Демократическими силами Сирии»**** (SDF) территории к юго-востоку от Дейр-эз-Зора. По информации Twitter-канала (DeirEzzor24), детонировал заминированный автомобиль, припаркованный на главной улице населенного пункта Брейха. По предварительным данным, никто из местных жителей не пострадал. Предполагаемыми организаторами взрыва считаются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность в составе так называемых спящих ячеек.

Как известно, курдские боевики не уделяют должного внимания проблеме распространения подпольных групп террористической группировки, в результате чего в ряде населенных пунктов джихадисты ИГ1 свободно взимают налоги с населения, угрожая расправой тем, кто откажется от их уплаты. Напомним, подобная ситуация наблюдается в населенных пунктах Аль-Хаваидж и Аль-Бусейра.

Провинция Идлиб

Правительственные подразделения продолжают развивать наступление на юге провинции в рамках операции «Заря в Идлибе». Как передает на своей странице в сети Telegram военный источник (Jaruch), вслед за освобождением Накира и Ракая-Саджны под контроль Сирийской арабской армии (САА) перешли населенные пункты Кафр-Саджна, Шейх Мустафа, Тель-Брума и Тель ан-Нар.

В настоящий момент ожесточенные бои разворачиваются неподалеку от поселения Бенин, о чем сообщает интернет-портал Step News Agency. Никакой информации о потерях сторон в живой силе или военной технике пока не поступало.

Сирийские ВВС тем временем продолжают атаковать позиции джихадистов террористического альянса «Хайят Тахрир аш-Шам» и связанных с ним бандформирований на окраинах города Кафр-Набаль, передает Twitter-канал (halabtodaytv). Боевики, в свою очередь, ведут огонь по подконтрольной САА территории в районе населенного пункта Ан-Нираб.

Провинция Хама

Новостной портал Step News Agency сообщает о том, что сирийская авиация возобновила боевые вылеты в местах базирования боевиков группировки «Ва Харид аль-Муминин», связанной с «Аль-Каидой»1* (организация запрещена в РФ). Под ударом оказались огневые позиции исламистов поблизости от города Шир-Магар к северо-западу от административного центра региона. Напомним, на прошлой неделе боевики, отряды которых дислоцируются в этом районе, обстреляли девять населенных пунктов в соседней провинции Латакия.

Провинция Хасака

Twitter-канал (HASAKH_NEWS) сообщает о том, что в городе Камышлы и близлежащих населенных пунктах продолжаются рейды «Демократических сил Сирии» (SDF), целью которых является набор молодых людей на принудительную службу в рядах группировки. Военный источник в Twitter (BNN_SYR) заявляет, что в районе Камышлы также были замечены военные самолеты возглавляемой США международной коалиции. О том, какие цели они преследовали, пока неизвестно.

Напомним, насильственная вербовка, проводимая курдскими боевиками незаконно, является одной из основных причин недовольства населения оккупационной политикой SDF. Тем не менее, несмотря на неоднократные народные протесты, «демократические силы» не перестают осуществлять призыв сирийцев на принудительной основе.

1 Организация запрещена на территории РФ.