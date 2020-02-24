Баранец объяснил, какую цель преследуют боевики ПНС обстрелами ЛНА

Несмотря на то, что в Ливии действует режим перемирия, вооруженные стычки продолжаются, силы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) устраивают обстрелы позиций Ливийской национальной армии (ЛНА). Военный эксперт Виктор Баранец объяснил, какие цели преследуют ПНС, а также какую роль в этом играет лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Отметим, что жители окрестностей Триполи сообщили о множестве эпизодов нарушения режима прекращения огня. Они наблюдаются как на юге ливийской столицы, так и на западе и востоке. Кроме того, боевики ПНС Ливии несколькими днями ранее получили от Турции крупный оружейный груз (более 100 тонн). Террористам доставили стрелковое вооружение и боеприпасы, а также турецкие танки и реактивные системы залпового огня. Тяжелую бронетехнику уже видели в южной части Триполи.

Военный эксперт, журналист, писатель, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец, говоря о сложившейся ситуации в Ливии, подчеркнул, что вооруженные бандформирования, подконтрольные лидеру ПНС Файезу Сарраджу, давно получают турецкую помощь.

«Во-первых, ПНС уже давно вооружается турецкой армией, туда поступает техника, тяжелые вооружения, я говорю о танках и БТР, туда переброшено более двух тысяч турецких специалистов, а также более тысячи боевиков из Идлиба», — перечисляет он.

Эксперт подчеркнул, что провокации со стороны ПНС будут продолжаться, главная их причина — попытаться выставить ЛНА в неприглядном свете, убедить мировую общественность в том, что армия Халифы Хафтара наносит удары по гражданским объектам.

«Сейчас эти силы, против которых выступает Хафтар, оказалась в трипольской ловушке. Потому они, как могут, стараются провоцировать армию Хафтара на активные боевые действия, чтобы кричать на весь мир о том, что Хафтар наступает в городских условиях, в результате чего гибнет гражданское население», — пояснил собеседник Федерального агентства новостей.

Виктор Баранец обратил внимание на тот факт, что действия ПНС — срыв ранее достигнутых договоренностей, которых Москве удалось достичь благодаря грамотной дипломатической политике.

«Активизация боевых действий [со стороны ПНС] — срыв договоренностей. Именно Москва позвала Хафтара и Сарраджда на переговоры для разрешения гражданской войны в Ливии, чтобы она перешла из военного русла в политическое. Аналогичная формула используется в Сирии. Хафтар уже подобрался к окраинам Триполи, это не нравится Турции. Турция — главный объект, который из большой канистры подливает керосин в огонь гражданской войны. Турция однозначно заняла сторону Сарраджа», — подитожил эксперт.

По его словам, ПНС продолжит провокации в отношении ЛНА, а Турция будет стремится расширить свое влияние на Ближнем Востоке за счет Ливии и Сирии, не стесняясь при этом идти на грубейшие нарушения соглашений и утвержденных договоренностей.