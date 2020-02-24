Главу фирмы в сфере кибербезопасности арестовали за наркотики в Екатеринбурге

Екатеринбург, 24 февраля. Ленинский районный суд Екатеринбурга взял под стражу на 60 дней сооснователя и главу компании в сфере кибербезопасности Vee Security Александра Литреева, обвиняемого в хранении запрещенных препаратов. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе суда.

«Заключен под стражу на два месяца по 22 апреля включительно», — передает РИА Новости слова представителя суда.

Литреев является соучредителем и руководителем фирмы в отрасли кибербезопасности Vee Security, он также известен тем, что разработал мобильное приложение для задержанных на митингах «Красная кнопка», пишет «ФедералПресс».

Ранее представляющий интересы Литреева адвокат Алексей Бушмаков сообщил, что его подзащитный был задержан вечером 22 февраля у гостиницы, куда планировал заселиться. Юрист указал на то, что Литреев живет в Северной столице, объем наркотических средств, обнаруженных при нем — небольшой. По его словам, это две таблетки ЛСД. Возбуждено уголовное дело по статье о приобретении и хранении наркотических средств, передает телеканал «360».