Более 70 ТЦ в России закрыли из-за нарушений пожарной безопасности

Москва, 24 февраля. Более 70 торгово-развлекательных центров на территории России временно закрыты из-за грубых нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

«В настоящее время приостановленными остаются 74 торгово-развлекательных центра», ― сообщили в пресс-службе в комментарии ТАСС.

В МЧС добавили, что нарушения требований пожарной безопасности в ТЦ находятся на контроле ведомства. МЧС совместно с прокуратурой провело внеплановые проверки 86 тысяч объектов в РФ, в том числе 11 тысяч ТЦ. Специалисты выявили грубые нарушения на 28 тысячах объектов.

Кроме того, в МЧС сообщили, что в 2019 году инспекторы пожарного надзора выписали около 62 тысяч штрафов на сумму 1,1 млрд рублей за нарушения пожарной безопасности. Большинство штрафов было назначено за повторные нарушения требований пожарной безопасности.

Массовые проверки ТЦ в России начались после трагедии в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово. При пожаре 25 марта 2018 года погибли более 60 человек, в основном дети. По факту произошедшего завели уголовное дело, в его рамках арестовали 15 человек, в том числе охранника, собственников и управляющих зданием, бывших руководителей областного МЧС. На месте трагедии в Кемерово открыли «Парк ангелов» в память о погибших при пожаре.