Экс-глава Минобороны Украины заявил, что НАТО закрывает двери перед носом Киева

Киев, 24 февраля. По всем показателям НАТО должно было бы тянуть к себе Украину за уши, но в альянсе не хотят ссориться с Россией. Об этом заявил экс-глава Минобороны Украины Александр Кузьмук.

В рамках «Большого интервью» на телеканале «112 Украина» журналист спросил бывшего руководителя военного ведомства, обрадовался ли он, когда в конституцию было вписано о вступлении Украины в НАТО.

«Нет. Я не думаю, что такие вещи надо писать в конституцию. Потому что конституцию надо выполнять, основной закон. Давайте выполним. Мы в состоянии это сделать? Нет. И нас не очень ждут, это же правда», — ответил Кузьмук.

Экс-министр отметил, что в конце 90-х годов Украина была ближе к вступлению в Североатлантический альянс, чем Чехия, Польша, Румыния и ряд других стран, однако спустя годы те государства вошли в его состав, а она нет.

«Пора об этом задуматься. Что касается НАТО, то они нас должны за уши к себе тянуть. Потому что такого выгодного члена, как Украина, просто нет», — заявил он.

Среди характеристик, описывающих государство как самого завидного партнера для западного блока, Кузьмук назвал «огромную» территорию, самую длинную границу с россией,природные и человеческие ресурсы, армию, выход к морю и возможность транзита.

«Для НАТО это прекраснейший театр военных действий. И зажать Россию с юга и востока — это была цель. Потому что прохода в Россию у стран НАТО практически нет. Три балтийские страны, но они со сложной местностью и узкие. А тут Украина — подбрюшье России! Почему-то они этого не делают», — заметил бывший министр.

По мнению Кузьмука, в НАТО все еще не приняли Киев, поскольку находятся в «постоянных раздумьях о влиянии России на Украину» и на Запад.

«Зачем ругаться? И вот такая система сдерживания. Двери открыты, только шаг в двери — раз, перед носом они закрываются. Мы это видим и сейчас — какая поддержка, мы благодарны, какая солидарность — мы благодарны, во время главного испытания — войны», — резюмировал он.

Напомним, закон об изменениях в Конституцию Украины о курсе в ЕС и НАТО подписал экс-президент страны Петр Порошенко в феврале 2019 года. Документ закрепил в преамбуле основного закона формулировку о «европейской идентичности украинского народа и необратимости европейского и евроатлантического курса» страны.

Все годы с момента обретения независимости Украина была партнером альянса и стремилась к евроатлантической интеграции, однако до сих пор достичь ее не смогла.