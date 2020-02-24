Буддисты встречают Сагаалган — Новый год по лунному календарю. События дня. ФАН-ТВ

В Китае разработали вакцину от коронавируса. В ее эффективности медики уже убедились, но требуются дополнительные испытания. Об этом завил посол КНР в России. Власти Китая уверены, что благодаря ученым, вскоре удастся победить эпидемию. Китайским исследователям помогают и специалисты из Всемирной организации здравоохранения. В международной делегации работают двое российских ученых. К слову, за все время с начала эпидемии от коронавируса вылечились почти 25 тысяч человек. И активное изучение медиками этой болезни дает надежду на выздоровление всех зараженных.

Отставка Махатхира Мохамада

В Малайзии кадровые перестановки на высшем уровне. Премьер-министр страны Махатхир Мохамад подал в отставку. Прошение уже направлено королю. Причины такого решения пока неизвестны. Стоит отметить, что премьер-министром Малайзии Мохамад был с 1981 по 2003 год. В 2018 снова занял кресло главы Кабмина. Он один из старейших действующих политиков планеты, ему 94 года. Возможно, решение об отставке Мохамад принял именно из-за возраста. Но есть и другая версия. Не так давно партия сынов земли Малайзии, которую возглавляет глава правительства, вышла из состава правящей коалиции «Альянс надежды». Ее создали в 2017 году, в составе четыре оппозиционные партии. В это же время в стране достигли соглашения, что в случае победы на парламентских выборах в 2018 году Махатхир станет премьером на два года, после пост займет Анвар Ибрагим. Такое решение приняли, потому что Анвар находился в тюрьме. Его обвинили в мужеложстве, а после победы «Альянса надежды» король Малайзии помиловал политика.