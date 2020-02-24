Буддисты встречают Сагаалган — Новый год по лунному календарю. События дня. ФАН-ТВ

Вакцина от коронавируса
В Китае разработали вакцину от коронавируса. В ее эффективности медики уже убедились, но требуются дополнительные испытания. Об этом завил посол КНР в России. Власти Китая уверены, что благодаря ученым, вскоре удастся победить эпидемию. Китайским исследователям помогают и специалисты из Всемирной организации здравоохранения. В международной делегации работают двое российских ученых. К слову, за все время с начала эпидемии от коронавируса вылечились почти 25 тысяч человек. И активное изучение медиками этой болезни дает надежду на выздоровление всех зараженных.
Отставка Махатхира Мохамада
В Малайзии кадровые перестановки на высшем уровне. Премьер-министр страны Махатхир Мохамад подал в отставку. Прошение уже направлено королю. Причины такого решения пока неизвестны. Стоит отметить, что премьер-министром Малайзии Мохамад был с 1981 по 2003 год. В 2018 снова занял кресло главы Кабмина. Он один из старейших действующих политиков планеты, ему 94 года. Возможно, решение об отставке Мохамад принял именно из-за возраста. Но есть и другая версия. Не так давно партия сынов земли Малайзии, которую возглавляет глава правительства, вышла из состава правящей коалиции «Альянс надежды». Ее создали в 2017 году, в составе четыре оппозиционные партии. В это же время в стране достигли соглашения, что в случае победы на парламентских выборах в 2018 году Махатхир станет премьером на два года, после пост займет Анвар Ибрагим. Такое решение приняли, потому что Анвар находился в тюрьме. Его обвинили в мужеложстве, а после победы «Альянса надежды» король Малайзии помиловал политика.
Ноу-хау в МВД
По татуировкам и походке. Так в ближайшем будущем полиция будет определять нарушителей. МВД разрабатывает специальную систему для поиска преступников и подозреваемых. На городских улицах планируется установить камеры, которые смогут распознать человека по голосу, лицу, тату. Об этом РБК сообщил директор компании-разработчика. Изначально внедрить систему планируют в Москве до конца 2021 года. Принцип работы не так сложен. С места преступления специалисты будут собирать отпечатки пальцев, волосы и другие следы. По ним определят предполагаемых преступников, и все данные загрузят в систему уличных камер, которые помогут найти определенного человека.
Новый год по лунному календарю
24 февраля буддисты России встречают Новый год по лунному календарю, год Белой металлической мыши. Этот символ стоит первым и олицетворяет новый жизненный этап. В России праздник также называют Сагаалган. Его отмечают, например, в Бурятии, Забайкальском крае, Усть-Ордынском Бурятском округе. В честь радостного события 25 февраля в регионах сделали выходным днем. А накануне праздника в буддийских храмах, дацанах, верующие пришли на молебен. Народные гуляния, ярмарки, выставки в честь праздника будут проходить целый месяц. А еще концерт в честь Сагаалгана впервые состоится в Кремлевском дворце. 25 и 26 февраля артисты из Бурятии выступят с лучшими номерами. С добрым праздником всех буддистов поздравил и президент России Владимир Путин
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«Этот светлый, особо почитаемый последователями буддизма праздник символизирует обновление природы, стремление человека к гармонии и чистоте помыслов, обращает верующих к духовным и нравственным истокам этой древней религии, ее непреходящим устоям и ценностям. Пусть наступающий год будет для вас счастливым и благополучным, принесет успехи в добрых делах и начинаниях», — поздравил буддистов российский лидер.