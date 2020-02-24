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13:55 24 Февраля 2020

Буддисты встречают Сагаалган — Новый год по лунному календарю. События дня. ФАН-ТВ

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Вакцина от коронавируса

Буддисты встречают Сагаалган — Новый год по лунному календарю. События дня. ФАН-ТВ

В Китае разработали вакцину от коронавируса. В ее эффективности медики уже убедились, но требуются дополнительные испытания. Об этом завил посол КНР в России. Власти Китая уверены, что благодаря ученым, вскоре удастся победить эпидемию. Китайским исследователям помогают и специалисты из Всемирной организации здравоохранения. В международной делегации работают двое российских ученых. К слову, за все время с начала эпидемии от коронавируса вылечились почти 25 тысяч человек. И активное изучение медиками этой болезни дает надежду на выздоровление всех зараженных. 

Отставка Махатхира Мохамада

Буддисты встречают Сагаалган — Новый год по лунному календарю. События дня. ФАН-ТВ

В Малайзии кадровые перестановки на высшем уровне. Премьер-министр страны Махатхир Мохамад подал в отставку. Прошение уже направлено королю. Причины такого решения пока неизвестны. Стоит отметить, что премьер-министром Малайзии Мохамад был с 1981 по 2003 год. В 2018 снова занял кресло главы Кабмина. Он один из старейших действующих политиков планеты, ему 94 года. Возможно, решение об отставке Мохамад принял именно из-за возраста. Но есть и другая версия. Не так давно партия сынов земли Малайзии, которую возглавляет глава правительства, вышла из состава правящей коалиции «Альянс надежды». Ее создали в 2017 году, в составе четыре оппозиционные партии. В это же время в стране достигли соглашения, что в случае победы на парламентских выборах в 2018 году Махатхир станет премьером на два года, после пост займет Анвар Ибрагим. Такое решение приняли, потому что Анвар находился в тюрьме. Его обвинили в мужеложстве, а после победы «Альянса надежды» король Малайзии помиловал политика. 

Ноу-хау в МВД

Буддисты встречают Сагаалган — Новый год по лунному календарю. События дня. ФАН-ТВ

По татуировкам и походке. Так в ближайшем будущем полиция будет определять нарушителей. МВД разрабатывает специальную систему для поиска преступников и подозреваемых. На городских улицах планируется установить камеры, которые смогут распознать человека по голосу, лицу, тату. Об этом РБК сообщил директор компании-разработчика. Изначально внедрить систему планируют в Москве до конца 2021 года. Принцип работы не так сложен. С места преступления специалисты будут собирать отпечатки пальцев, волосы и другие следы. По ним определят предполагаемых преступников, и все данные загрузят в систему уличных камер, которые помогут найти определенного человека. 

Новый год по лунному календарю

Буддисты встречают Сагаалган — Новый год по лунному календарю. События дня. ФАН-ТВ

24 февраля буддисты России встречают Новый год по лунному календарю, год Белой металлической мыши. Этот символ стоит первым и олицетворяет новый жизненный этап. В России праздник также называют Сагаалган. Его отмечают, например, в Бурятии, Забайкальском крае, Усть-Ордынском Бурятском округе. В честь радостного события 25 февраля в регионах сделали выходным днем. А накануне праздника в буддийских храмах, дацанах, верующие пришли на молебен. Народные гуляния, ярмарки, выставки в честь праздника будут проходить целый месяц. А еще концерт в честь Сагаалгана впервые состоится в Кремлевском дворце. 25 и 26 февраля артисты из Бурятии выступят с лучшими номерами. С добрым праздником всех буддистов поздравил и президент России Владимир Путин.

«Этот светлый, особо почитаемый последователями буддизма праздник символизирует обновление природы, стремление человека к гармонии и чистоте помыслов, обращает верующих к духовным и нравственным истокам этой древней религии, ее непреходящим устоям и ценностям. Пусть наступающий год будет для вас счастливым и благополучным, принесет успехи в добрых делах и начинаниях», — поздравил буддистов российский лидер.

 