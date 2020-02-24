Политолог Самонкин объяснил, почему оппозиция боится камер с распознаванием лиц

Представители так называемой оппозиции выступили против распознавания лиц камерами уличного видеонаблюдения на митингах и общественных акциях. Но, по мнению президента Евразийского института исследований и поддержки молодежных инициатив Юрия Самонкина, «зачинщики массовых беспорядков» попросту боятся наказания, а оно для них могло бы быть и суровее.

Накануне стало известно, что МВД России разрабатывает Федеральную информационную систему биометрических учетов (ФИСБУ), которая с помощью городских видеокамер будет заниматься поиском преступников. Разыскиваемого человека можно будет идентифицировать по лицу, голосу, радужной оболочке глаз, татуировкам на открытых участках тела и, возможно, по походке.

Как рассказал РБК Данила Николаев, гендиректор Русского биометрического общества, участвующего в разработке новой системы, ФИСБУ создается в рамках госпрограммы «Безопасный город» в Москве и будет взаимодействовать с другими системами МВД. Внедрить ФИСБУ планируется до конца 2021 года.

Однако некоторые жители Москвы уже сейчас выступают против камер уличного видеонаблюдения с распознаванием лиц. В частности, октябре 2019 года жительница Москвы Алена Попова подала иск в Савеловский районный суд с требованием признать незаконным применение этой технологии при видеонаблюдении. По ее мнению, это нарушает закон «О персональных данных», но суд с москвичкой не согласился, отметив, что в Едином центре хранения данных нет биометрических сведений каждого гражданина, и личность человека устанавливается сотрудниками правоохранительных органов.

Тогда в январе 2020 года Попова подала повторный иск в Тверской суд Москвы. На сей раз она потребовала запретить распознавание лиц на митингах и общественных акциях. Заседание по этому иску состоится 3 марта.

«Подобные технологии обнаружения правонарушителей внедрены на Западе — в тех же США, в Китае и других странах с высоким уровнем цифрового развития. Выступать против них — как минимум, странно. Они дают блюстителям правопорядка возможность быстрее находить опасных преступников и ограждать от них общество, ловить лиц, причастных к подготовке теракта, до того, как их страшный замысле реализован. Это, безусловно, улучшит работу органов МВД, уменьшит число нераскрытых дел», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей политолог Юрий Самонкин.

По его мнению, с таким же успехом госпожа Попова могла бы протестовать против камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения.

«Но все понимают, насколько это эффективно и удобно. С распознаванием лиц — та же история. К тому же президент России Владимир Путин назвал внедрение цифровых технологий во всех сферах важнейшим условием прорывного развития страны. И мы стремимся к этому, в том числе, чтобы не отставать от стран, которые так называемая либеральная оппозиция считает оплотами демократии», — заметил Самонкин.

Собеседник ФАН считает, что протест Поповой против камер с распознаванием лиц на митингах объясняется очень просто.

«Это не забота о соблюдении закона «О защите персональных данных», не борьба с вмешательством в личную жизнь граждан, как в оппозиции пытаются все это выставить, а банальный страх быть наказанным. На согласованных акциях проблем быть не может, но, когда речь идет о несанкционированных публичных мероприятиях, их участники зачастую провоцируют правоохранителей на жесткие действия, а потом прикидываются «жертвами режима». Камеры позволят расставить все точки над «i» и покажут, что действия властей на таких акциях не выходят за рамки закона, а он в нашей стране гораздо мягче, чем на том же Западе, и мог бы быть ужесточен, чтобы соответствовать странам, на которые равняются наши либералы», — заметил Юрий Самонкин.

Эксперт добавил, что камеры видеонаблюдения с распознаванием лиц, которые будут служить безопасности граждан, соратники блогера Алексея Навального и другие пытаются использовать в своих интересах, чтобы критиковать власти РФ в ущемлении демократических свобод.