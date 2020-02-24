Посол КНР рассказал о разработанной в Китае вакцине против коронавируса

Москва, 24 февраля. Власти Китая уверены, что эпидемия нового коронавируса будет вскоре побеждена. Китайские ученые разработали вакцину для формирования иммунитета к заболеванию, об этом сообщил посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй.

«В Китае есть уверенность, что мы уже в ближайшее время одержим окончательную победу над этой эпидемией», ― сообщил посол на пресс-конференции.

Ханьхуэй подчеркнул, что в большинстве провинций и городов республики, кроме эпицентра эпидемии Ухани, к концу февраля восстановится нормальный порядок. Ожидается, что и Ухань вернется к обычной жизни уже к концу марта, отметил дипломат.

Посол в РФ добавил, что ученые из КНР уже разработали эффективную вакцину, активирующую иммунитет к коронавирусу. Однако необходимо провести дополнительные испытания.

«В Китае уже разработали вакцину, которая показывает иммунитет. Но это предварительные результаты, нужно еще время для дальнейших экспериментов и доработки», ― сказал Ханьхуэй.

О вспышке неизвестной пневмонии в Ухани власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Впоследствии специалисты выявили, что возбудителем болезни является коронавирус 2019-nCoV. По данным на 24 февраля, число погибших от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, в Китае увеличилось до 2592. В КНР сообщили, что за минувшие сутки от коронавируса умерли 150 человек. Более 1,8 тысячи пациентов выздоровели и были выписаны из клиник.