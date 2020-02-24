Пожилая экс-жена Прохора Шаляпина порадовалась, что он «завязал с бабушками»

Москва, 24 февраля. Бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Копенкина одобрила новую возлюбленную певца 40-летнюю миллионершу из Канады по имени Татьяна.

Прохор активно публикует в своем Instagram фото с новой пассией. Лариса следит за обновлениями и довольна спутницей Шаляпина. Главное, по ее мнению, чтобы Татьяна не пыталась ограничивать свободу мужчины, тогда все будет хорошо. Копенкина призналась, что даже мечтает погулять на их свадьбе.

Сам Прохор на минувшей неделе заявил, что у него с Татьяной очень приятные романтические отношения. Сначала она позвала его в Монако, потом в Лос-Анджелес.

«Я там пел для ее компании. После выступления мы с Таней сблизились и еще несколько недель провели вместе», — поделился он.

Лариса считает, что Прохора привлекают вовсе не миллионы Татьяны.

«Взять хотя бы наше знакомство: Прохор понятия не имел, кто я», — напомнила бизнесвумен в беседе с изданием Starhit.

По мнению Копенкиной, Прохора пугает, что его опять «сожрет окружение, начнут обсуждать».

«Он так этого не хочет! Но я за то, чтобы он встречался, а потом еще и женился. Парень молодой красивый!» — подчеркнула Лариса (напомним Прохору 36 лет. — Прим. ФАН).

Копенкина также дала несколько советов канадской миллионерше. В первую очередь, по ее словам, женщина не должна претендовать на пространство Прохора, потому что его нельзя ограничивать. Если новая возлюбленная это понимает, тогда у них все сложится, уверена Лариса.



«Замечу, Прохор бабушкин возраст больше не выбирает. Между ним и Таней разница в четыре года. Плюс она другого менталитета. Идеальная пара!» — подчеркнула она.

Копенкина считает, что если у Прохора и Татьяны будут отношения на расстоянии, будет «вообще замечательно».

«Как показывает и моя практика, такие союзы крепкие!» — считает она.

Собеседница издания напомнила о бывшей женщине Прохора Виталине Цымбалюк-Романовской.

«Расставание с Виталиной он сильно переживал. Как-никак те отношения исчерпали себя. А теперь Прохор совсем в другом настроении, счастлив!» — добавила Лариса.

Сама Виталина заявила журналистам, что за личной жизнью Прохора не следит.