Киев, 24 февраля. Украинская молодежь призывного возраста не желает служить в армии, а вместо этого предпочитает уезжать за границу или пополнять ряды националистических формирований, чтобы заниматься криминалом. Об этом заявил бывший глава Минобороны страны Александр Кузьмук.

«Скажу откровенно, я всегда думал и считал, и были основания, что у нас большие мобилизационные способности. Но, справедливости ради, большую часть давал Донбасс», — подчеркнул он в эфире украинского телевидения.

По словам Кузьмука, Украина столкнулась с серьезной проблемой, поскольку никак не может укомплектовать Вооруженные силы страны.

«Того патриотизма, который был, с сегодняшним днем сравнить нельзя», — констатировал экс-министр.

В качестве примера Кузьмук привел статистику призыва в Киеве — в армию пошли меньше тысячи человек, тогда как отправлено было 65 тысяч повесток.

«Возьмите десятки тысяч, которые гуляют по рынкам, отжимают и еще что-то, нападают на суды с угрозами (…) Я на них смотрю по телевидению – ваше место на фронте!» – возмутился бывший министр.

Дополняет печальную статистику Кузьмука высказывание лидера фракции «Голос» в Верховной раде Сергея Рахманина, который ранее заявил о деморализации ВСУ, в частности в Донбассе. По его словам, военные украинской армии не чувствуют себя ни освободителями, ни защитниками, а попросту живут в постоянном и гнетущем ожидании каких-либо действий.

Гражданская война на Украине длится уже более пяти лет. Киев весной 2014 года ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с результатами антиконституционного государственного переворота, который произошел в стране. По последним данным ООН, погибли уже более 13 тысяч человек.

Объясняют нежелание украинской молодежи пополнять ряды национальной армии и слова киевского адвоката и общественного деятеля Татьяны Монтян. По ее словам, в Донецкой и Луганской народной республиках заботятся о военных в разы лучше, чем в ВСУ. Киев попросту «кидает на произвол судьбы» раненых силовиков, указала она.