ЕС выделит 230 млн евро на борьбу с коронавирусом

Брюссель, 24 февраля. Европейский Союз (ЕС) выделит на борьбу со вспышкой нового коронавируса COVID-19 230 млн евро. Об этом сообщил еврокомиссар по антикризисному управлению Янез Ленарчич.

«ЕС выделит около 230 млн евро, чтобы помочь глобальным усилиям по борьбе с коронавирусом», — заявил Ленарчич на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник.

Еврокомиссар добавил, что вспышка коронавируса в Китае окажет влияние на экономику ЕС. Однако Ленарчич подчеркнул, что говорить о конкретных цифрах пока рано.

По данным на понедельник, 24 февраля, число погибших от осложнений, вызванных коронавирусом COVID-19, в Китае увеличилось до 2592. В КНР сообщили, что за минувшие сутки от коронавируса умерли 150 человек. Более 1,8 тысячи пациентов выздоровели и были выписаны из клиник.

В конце прошлого года власти Китая сообщили о том, что в провинции Хубэй возникла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Источником мог быть рынок диких животных в городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба.