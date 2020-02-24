Прилучный рассказал о причинах развода с Муцениеце

Москва, 24 февраля. Актер Павел Прилучный рассказал о разводе с Агатой Муцениеце. О переменах в личной жизни он сообщил на своей странице в Instagram.

Пост о разрыве отношений он опубликовал синхронно со своей пока еще супругой. В отличие от Муцениеце, которая по этому поводу написала очень длинный и эмоциональный текст, Прилучный изложил все относительно кратко и спокойно.

Главный «Мажор» страны отметил, что пара всегда делилась с поклонниками радостными моментами совместной жизни и была честна перед ними, поэтому решила официально объявить и о решении расторгнуть брак.

«Считаем нужным быть честными с вами и сделать официальное заявление. Наша красивая история любви должна остаться красивой, для этого нужно ее вовремя остановить, что мы и решили сделать [...] Мы планируем официально расторгнуть наши отношения, но мы всегда будем родными друг другу людьми и будем любить наших детей так же сильно, а может еще и больше», — написал артист.

Он подчеркнул, что решение о разводе было принято обоюдно, «с уважением и по-взрослому», и заверил, что после него бывшие супруги сохранят дружеские отношения.

Фанаты встретили новость с разочарованием. Они заявили, что не хотят верить в происходящее.

«Даже верить в это не хочу», «Пусть это будет неправда…», «Грустно, очень грустно, когда распадаются семьи, где есть дети», «Очень-очень жаль. Правда, красивая история любви», «Моя жизнь не будет прежней, теперь я не смогу сотый раз пересмотреть «Закрытую школу», «Ну ребят, вы чего» — написали фолловеры.

Прилучный и Муцениеце заключили зарегистрировали брак восемь лет назад, тайно расписавшись в одном из столичных ЗАГСов. У них подрастают двое детей: семилетний Тимофей и трехлетняя Мия.