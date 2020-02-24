Гастроэнтеролог объяснила, как и с чем лучше есть блины

Москва, 24 февраля. Гастроэнтеролог Нурия Дианова считает, что ограничивать себя в желании съесть пару блинов в масленичную неделю не стоит. Специалист объяснила, как и с чем лучше есть угощение.

Гастроэнтеролог посоветовала есть блины утром, заменяя таким образом сложные углеводы, к примеру, каши. По ее словам, можно добавить к ним белок — моцареллу, пармезан, творог слабосоленую нежирную рыбу. Фрукты и орехи она тоже назвала весьма подходящей начинкой.

Дианова отметила, что блины можно съесть и на обед, но без икры, масла и жирной красной рыбы, поскольку такое сочетание пусть и вкусное, но не совсем полезное для тех, кто страдает от проблем с поджелудочной железой и желчным пузырем. Гастроэнтеролог подчеркнула, что такой прием пищи нужно воспринимать как полноценный, а не перекус.

А вот на ужин Дианова блины есть не рекомендовала, поскольку они могут задерживать воду в организме, пишет «ФедералПресс».

«Если ограничивать себя по часам и правильно подбирать сочетания продуктов, то проблем с лишним весом не возникнет», — цитирует специалиста «Пятый канал».

Масленица в России продлится с 24 февраля по 1 марта 2020 года. Ее будут праздновать на неделе, предшествующей Великому посту.

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