Киев, 24 февраля. Генерал грузинской армии, экс-командир батальона «Аваза» Тристан Цителашвили рассказал о просьбе единомышленников пятого президента Украины Петра Порошенко сделать заявление о том, что история с грузинскими снайперами, которые вели огонь по митингующим на площади Независимости в Киеве, является выдумкой Кремля. Об этом он заявил в эфире канала ZIK, видеоролик опубликован на видеохостинге YouTube.

Цителашвили обратил внимание на то, что нередко выступал с заявлениями для прессы по теме Майдана, в частности, в 2014 году он заявил о причастности граждан Грузии к расстрелам. Через какое-то время на него вышел Звиад Кушиташвили, который в настоящее время является главой международной неправительственной организации «Грузинские Эмигранты».

«Гарантировал от Порошенко и Грицака (экс-глава СБУ. — Прим. ФАН) безопасный приезд в Киев, и я должен был признаться, что история с грузинскими снайперами придумана в Кремле», — сказал он.

Он также отметил, что за сказанное ему обещали «хорошую и красивую жизнь».

Напомним, в ноябре прошлого года адвокат экс-бойцов спецподразделения «Беркут» Александр Горошинский раскрыл детали участия грузинских снайперов в событиях на Майдане. По его словам, четыре группы грузинских бойцов, примерно по 10 человек каждая, в разное время приезжали на Украину.

В конце 2013 года на Украине вспыхнули массовые протесты после того, как правительство четвертого главы государства Виктора Януковича притормозило процесс подписания соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Масштабная акция проходила в центре Киева. В ходе столкновений митингующих с силовиками погибли свыше 100 человек.

Гражданская война на Украине началась в апреле 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ киевские власти начали военную кампанию против республик Донбасса.