Российского корреспондента не пустили в Латвию

Москва, 24 февраля. Корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали Шенгенскую визу. Об этом в понедельник сообщил Пятый канал.

В издании отметили, что виза была аннулирована по запросу Эстонии на три года.

«Корреспондента МИЦ «Известия» Андрея Захарова не пустили в Латвию и аннулировали Шенген на три года по запросу Эстонии», ― говорится в сообщении.

Журналисты «Известий» прилетели в Ригу в понедельник. Латвийские пограничники отказали Захарову во въезде в страну, выдав ему соответствующее уведомление. Запрет на въезд они объяснить не смогли, обосновав это тем, что виза аннулирована другой страной.

«Сегодня утром по прилете из Санкт-Петербурга на паспортном контроле у меня забрали паспорт, отвели в отдельный кабинет и объявили, что въезд в страны Шенгена для меня закрыт на три года, Шенгенская виза отозвана по запросу Эстонии. На все вопросы по поводу причин произошедшего мне ответили, что не располагают информацией, не могут дать конкретного ответа, нужно делать официальный запрос непосредственно в дипломатические ведомства Эстонии», ― рассказал корреспондент.

В издании сообщили, что журналисты планировали снять в Латвии сюжет, посвященный 75-летию победы в Великой Отечественной войне, с участием ветерана.