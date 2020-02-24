Бузова сделала неожиданное признание о разводе с Тарасовым

Москва, 24 февраля. Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что не хотела разводиться с футболистом Дмитрием Тарасовым. Об этом она спела во время съемок Comedy Club.

Видео репетиции номера Бузова опубликовала в своем Instagram. Вместе с одним из участников шоу девушка она исполнила свой хит «Водица». И дважды пропела в рифму, что не хотела разводиться.

«Твои слова водица, так не годится. Ты разводил умело, но я не хотела.. разводиться», — спела Ольга.

Напомним, с футболистом Ольга рассталась несколько лет назад. Сейчас у нее бурный роман с блогером Давидом Манукяном. Однако о своей былой любви звезда продолжает вспоминать. Причем публично. Как отмечает SM-news, можно воспринять это как шутку, ведь Бузова спела об этом во время съемок Comedy Club. Но, как говорится, нет дыма без огня, и в каждой шутке есть доля правды.

У самого Тарасова в личной жизни все обстоит более чем хорошо. Он женат на Анастасии Костенко, которая уже родила ему двух дочерей. Младшая Анастасия появилась на свет 5 февраля.

Накануне известный блогер Лена Миро назвала супругу Тарасова быдлом. Причиной стало видео, которым он поделился в своем Instagram. Дмитрий снимал свою дочь, но в кадр случайно попала и жена, которая «в трусах в горох и с пакетом на голове что-то там строгала на кухне». По мнению Миро, в трусах нельзя не то, что ходить по дому, а даже спать. А те, кто поступает иначе (как Костенко) просто быдло .