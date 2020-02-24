Китай уверен, что ему удастся победить коронавирус

Москва, 24 февраля. Пекин уверен, что в ближайшее время ему удастся одержать победу над коронавирусом, сообщил посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй.

«Я сам предполагаю, что кроме центра эпидемии (провинции Хубэй. — Прим. ФАН), в остальных провинциях и городах уже к концу этого месяца восстановится нормальный порядок», — добавил дипломат.

Посол подчеркнул, что эпидемия находится под контролем, наблюдаются позитивные результаты борьбы с вирусом. По его словам, показатели смертности от коронавируса меньше таковых от гриппа — китайские лекарства доказывают свою эффективность.

Ханьхуэй уточнил, что Китай уже создал вакцину, благодаря которой вырабатывается иммунитет к вирусу, однако она требует доработки. По его словам, хлорохина фосфат является одним из наиболее эффективных средств от коронавируса.

Дипломат добавил, что КНР благодарна России за поддержку и готова активизировать контакты в борьбе с эпидемией.

В конце прошлого года власти Китая сообщили о том, что в провинции Хубэй возникла вспышка пневмонии неизвестного происхождения. Предположительно, источником мог быть рынок диких животных в городе Ухань. Медики выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса — 2019-nCoV. Заболевание быстро распространилось по миру.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией (ЧС) международного масштаба и дала заболеванию официальное название – COVID-19.

Как сообщил ранее Госкомитет по делам здравоохранения КНР, число погибших от осложнений, вызванных коронавирусом, возросло до 2,5 тысячи человек. При этом выздоровели более 24,7 тысячи пациентов.