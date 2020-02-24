Собчак отреагировала на слова Успенской о «холодной, циничной и пустой ведущей шоу»

Москва, 24 февраля. Нельзя требовать от журналиста того же, чего от родственников. Об этом заявила российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак, комментируя обвинения в свой адрес со стороны певицы Любови Успенской.

«Королева шансона» стала главной героиней нового шоу «Док-ток» с известными российскими ведущими Ксенией Собчак и Александром Гордоном. Она пришла в студию, чтобы рассказать правду о ситуации с единственным ребенком, дочерью Татьяной Плаксиной, которая в начале февраля обвинила звездную мать в издевательствах, напоминает «Утро.ру».

Успенская стремилась доказать, что никогда не поднимала руку на наследницу, но Собчак продолжала задавать ей провокационные вопросы. Звезда шансона назвала журналистку «циничной», «не осознающей систему человеческих ценностей».

В комментарии порталу «НьюИнформ» телеведущая ответила на эту характеристику от исполнительницы.

«Я считаю, что нельзя требовать от журналиста то же самое, что от родственников. Мне было важно разобраться в ситуации, и я попыталась это сделать», — сказала она.

Успенская сильно переживает из-за проблем с ребенком. «Газета Кемерова» пишет, что певица согласилась дать дочери свободу и отпустить ее в США, поскольку та приняла уверенное решение уехать из России к отцу, бизнесмену Александру Плаксину.

Артистка призналась, что хотела бы, чтобы наследница «выздоровела и доделала операции», которые имеют для нее важное значение, и вновь стала красивой и уверенной в себе девушкой. Несмотря на свои желания, она приняла выбор дочери, сделанный в пользу Плаксина.