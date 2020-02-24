Сирия, 24 февраля. ВВС Израиля нанесли удары по окрестностям Дамаска с территории Голанских высот. Террористы ИГ1* заявили о вылазке на позиции САА на востоке Хомса. САА освободила еще два населенных пункта на юге Идлиба, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут работы по разминированию местности в пригородах Алеппо; выбили джихадистов из населенных пунктов Накир и Ракая-Саджна на юге Идлиба.

«Исламское государство»1: заявило о вылазке на позиции САА на востоке провинции Хомс.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: подверглась обстрелам САА в западной части Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: перебросили еще один военный конвой из Турции в Идлиб.

ВВС Израиля: признались в нанесении ударов по окрестностям Дамаска.

Провинция Дамаск

Стало известно о том, что накануне ночью окрестности Дамаска подверглись атаке израильских ВВС. В соответствии с официальным заявлением сирийского Минобороны, в 23.25 военные самолеты Израиля нанесли удары по району Аль-Адалия на трассе между дамасским аэропортом и городом Аль-Кисва. Отмечается, что пуски были произведены из воздушного пространства Ливана и оккупированных Израилем Голанских высот. Чтобы отразить удары, были задействованы сирийские системы ПВО, которым удалось уничтожить большую часть снарядов прежде, чем они достигли намеченных целей. Однако, жители столицы заявили о поражении одного из объектов на территории международного аэропорта столицы.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уже взяла на себя ответственность за авианалет, заявив о том, что мишенью являлась штаб-квартира палестинской организации «Исламский джихад». По словам официального представителя ЦАХАЛа, под Дамаском велась разработка боевых средств, а также обучение специалистов группировки из Сектора Газа.

Провинция Алеппо

Артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) продолжают атаковать расположения джихадистов террористической коалиции «Хайят Тахрир аш-Шам» у границы с Идлибом. Согласно информации Twitter-канала (AleppoAMC), правительственные подразделения открыли огонь по позициям боевиков на подступах к населенному пункту Аль-Джина к юго-западу от Алеппо.

Между тем инженерные части САА не перестают вести работу по разминированию местности в административном центре провинции и его окрестностях. Агентство новостей SANA News сообщает о том, что саперы сил САР ликвидируют оставленные исламистами СВУ в районах Аз-Захра, Миньян, Габат аль-Асад, Кастило и Хиндарат в период с 8.00 до 16.00. Напомним, территория города Алеппо и его пригородов впервые за последние восемь лет полностью перешла под контроль сирийских войск 16 февраля.

Провинция Хомс

Подконтрольный «Исламскому государству» медиапортал «Аль-Амак» заявил о вылазке террористов в восточной части Хомса. Джихадисты утверждают, что напали на группу солдат Сирийской арабской армии (САА) к западу от города Эс-Сухне и убили шестерых из них. Тем не менее пока данные сведения нуждаются в проверке. Напомним, многие военные эксперты полагают, что радикалам террористической группировки все еще удается сохранять присутствие в районах Сирийской пустыни благодаря поддержке США и проамериканских исламистских бандгрупп, отряды которых занимают оккупированную США территорию в районе Ат-Танфа.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (MoussaNDT) сообщает о том, что в Идлиб прибыл очередной военный конвой из Турции. Колонна с военной техникой пересекла границу в районе пограничного перехода «Кафр-Лясин».

Тем временем правительственные войска продолжают развивать наступление в южной части региона. Как передает Twitter-канал (SyriawatanNews), военнослужащим Сирийской арабской армии (САА) удалось выбить боевиков из населенных пунктов Накир и Ракая-Саджна. Отмечается, что поддержку с воздуха им оказывали ВВС Сирии, авиаудары которых пришлись по зонам дислокации исламистов в районе Кафр-Саджны. Напомним, САА действует в рамках операции «Идлибский рассвет», о начале которой было объявлено еще в конце прошлого года.

1 Организация запрещена на территории РФ.